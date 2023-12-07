Первый очный саммит ЕС-Китай за 4 года

By Euronews

В центре внимания однодневного саммита - обмен мнениями по стратегическим и глобальным экономическим вопросам. Однако аналитики не верят в результативность встречи лидеров ЕС с китайским лидером

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"Китай - крупнейший торговый партнер ЕС, но есть очевидные дисбалансы и различия, которые нам необходимо устранить".

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Пекине на первом за 4 года очном саммите Евросоюза и КНР.

Председатель Китая Си Цзиньпин в свою очередь призвал к "совместной работе по укреплению стабильности и процветания в мире".

Однако между ЕС и Китаем все еще существует множество разногласий — от большого торгового дефицита до войны в Украине.

Кроме этих вопросов, как ожидается, на саммите обсудят государственные субсидии Пекина на производство электромобилей, а также Тайвань. Однако, учитывая, что обе стороны стремятся защитить свои интересы, некоторые аналитики считают, что ожидать результатов саммита не стоит.