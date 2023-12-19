До 120 человек погибли в результате землетрясения на северо-западе КНР

By Euronews и AP, AFP

В результате землетрясения в ночь на вторник в провинции Ганьсу на северо-западе Китая погибли не менее 118 человек, сообщают государственные СМИ. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на границе между двумя провинциями на относительно небольшой глубине в 10 км незадолго до полуночи.

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В результате землетрясения в ночь на вторник в провинции Ганьсу на северо-западе Китая погибли не менее 118 человек, сообщают государственные СМИ.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от границы между двумя провинциями на относительно небольшой глубине в 10 километров незадолго до полуночи, заявили в Центре землетрясений Китая. Институт геологических исследований США (USGS) оценил магнитуду в 5,9.

Подземные толчки были зафиксированы примерно в 1300 км к юго-западу от Пекина, в провинции Ганьсу, недалеко от границы с провинцией Цинхай. За ним последовало множество менее значительных толчков.

К середине утра было подтверждено, что в Ганьсу погибли 105 человек и еще 397 получили ранения, 16 находятся в критическом состоянии, сообщил на пресс-конференции представитель провинциального департамента по чрезвычайным ситуациям. По данным государственных СМИ, еще тринадцать человек погибли и 182 получили ранения в Цинхае в районе к северу от эпицентра. 20 пропали без вести в Цинхае после того, как их накрыл оползень.

Президент Китая Си Цзиньпин призвал "приложить все возможные усилия" к поисково-спасательным операциям, которые начались рано утром во вторник, и обеспечить безопасность выживших.

Спасательные работы в сложных условиях

Температура на севере Китая упала значительно ниже нуля. В одном из наиболее пострадавших районов, по данным метеорологического управления Китая, ночью столбик термометра достигал отметки -9 и даже - 15 градусов по Цельсию.

Водоснабжение и электроснабжение были прекращены в некоторых деревнях, сообщает агентство China News. В район бедствия были отправлены палатки, складные кровати и одеяла, сообщила государственная телекомпания CCTV.

Люди греются у костра в условиях сильного мороза после землетрясения в деревне Кангдиао китайской провинции Ганьсу, 19 декабря 2023 г. AP/Chinatopix

По меньшей мере 4000 пожарных, солдат и полицейских были направлены на спасательные работы. Создан командный пункт на Западном театре Народно-освободительной армии для руководства работами.

В отдаленном горном районе проживают несколько преимущественно мусульманских этнических групп, он находится рядом с тибетскими общинами. Географически провинция Ганьсу находится в центре Китая, но этот район обычно называют северо-западом, поскольку он находится на северо-западной окраине более населенных равнин Китая.

Землетрясения в Китае относительно распространены. В августе в результате землетрясения магнитудой 5,4 на востоке Китая 23 человека получили ранения, были разрушены десятки зданий. В сентябре 2022 года землетрясение магнитудой 6,6 в провинции Сычуань унесло жизни почти 100 человек.

Крупнейшее землетрясение магнитудой 7,9 в 2008 году унесло жизни более 87 000 человек.