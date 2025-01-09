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Спасатели переключаются с поиска жертв землетрясения на помощь выжившим

Фотография информагентства "Синьхуа": спасатели ищут выживших после землетрясения в поселке Чансуо провинции Дингри в Сигазе, Тибет, 7 января 2025 г.
Фотография информагентства "Синьхуа": спасатели ищут выживших после землетрясения в поселке Чансуо провинции Дингри в Сигазе, Тибет, 7 января 2025 г. Авторское право Jigme Dorje/Xinhua
Авторское право Jigme Dorje/Xinhua
By Euronews и EBU, AP
Опубликовано
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Спасатели переключаются с поиска жертв землетрясения, которое произошло во вторник, на переселение и помощь выживших. По данным китайских СМИ, более 46 000 местных жителей переселены после стихийного бедствия, в результате которого погибли 126 человек и 188 получили ранения.

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Спасательные команды переключаются с поиска жертв землетрясения, которое произошло во вторник, на переселение выживших.

Палатки, одеяла, печи и другие предметы первой необходимости доставляются тем, чьи дома больше не пригодны для проживания или небезопасны. Государственные СМИ Китая сообщили, что более 46 000 местных жителей переселены после землетрясения, в результате которого погибли 126 человек и 188 получили ранения.

Подземные толчки отмечались в отдалённом уезде Шигадзе и в одноимённом городе, втором по величине в Тибете. Эпицентр находился примерно в 25 километрах от главной части города, расположенной на высокогорной равнине, где находится традиционная резиденция Панчен-ламы (второй по значимости фигуры в тибетском буддизме). Не сразу стало известно, что Панчен-лама находился в монастыре Ташилунпо в момент стихийного бедствия.

Тибетцы, многие из которых бежали от преследований в Китае, провели бдения в память о жертвах в соседних Индии и Непале, где проживают многочисленные общины. После землетрясения, произошедшего во вторник, было зафиксировано более 500 афтершоков, магнитуда которых, по данным Геологической службы США, составила 7,1.

В Дингри, в автономном районе Сицзан на юго-западе Китая, спасатели активизируют усилия, опасаясь, что суровые зимние условия снизят шансы людей выжить под завалами своих домов и в палатках.

В этом округе, расположенном на высоте 4500 метров над уровнем моря, проживают более 60 000 человек. Наиболее пострадавшие районы находятся в пределах 20 километров от эпицентра и сосредоточены в трех поселках Куогу, Чансуо и Кулуо.

Министерство финансов совместно с Министерством сельского хозяйства и по делам сельских районов в среду в срочном порядке выделили 80 миллионов юаней (10,92 миллиона долларов США) из средств центрального правительства для оказания помощи фермерам и животноводам региона. Для оказания помощи раненым в округ Дингри прибыли 14 медицинских бригад, состоящих из 30 экспертов и 100 сотрудников медицинских учреждений. В центральной больнице округа Дингри установлено 30 палаток скорой помощи. В больнице успешно пролечено 188 человек, тяжелораненые пациенты переведены в Шигадзе для дальнейшего лечения.

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