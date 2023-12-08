Владимир Зеленский ожидает от парламента "критически важных" решений

By Euronews

Президент Зеленский надеется, что на этой неделе Верховная рада примет законы, касающиеся присоединения Украины к ЕС. Вопрос о членстве Киева в блоке будет обсуждаться на саммите Евросоюза 14-15 декабря.

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Верховная Рада Украины должна до конца этой недели проголосовать за критически важные законы, которые необходимы для присоединения страны к Европейскому союзу, сказал украинский президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Приоритетом является реализация всех необходимых решений, которые позволят Украине выполнить все необходимое на европейском направлении", - подчеркнул Зеленский.

Ранее, на встрече с лидерами "Большой семёрки" в виртуальном формате, Зеленский выразил надежду, что когда Киев полностью выполнит свои обязательства перед ЕС, Брюссель "также исполнит свое обещание, данное Украине".

14-15 декабря в Брюсселе состоится саммит ЕС, вопрос о расширении блока на котором будет одним из ключевых. Как сообщается, большинство стран-членов Евросоюза положительно смотрит на то, чтобы дать зеленый свет процессу вступления Украины.

Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что на декабрьском саммите рано обсуждать вопрос о начале переговоров с Киевом, и призывает пересмотреть среднесрочный бюджет ЕС с внесенными в него 50 млрд евро на поддержку Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Виктора Орбана на ужин в Елисейский дворец в четверг вечером в надежде переубедить венгерского премьера.

ЕС продолжает оказывать Украине необходимую поддержку, в том числе, поставками электроэнергии. Накануне в энергосистеме страны был зафиксирован дефицит мощностей. Украинцев призвали экономить электричество. Ситуация в энергосистеме остается сложной, в том числе из-за российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.