Орбан: Украина "не готова" к вступлению в ЕС

Венгерский премьер раскритиковал открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на съезде своей партии. Он регулярно обвиняет Киев в "ущемлении прав" этнических венгров.

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Виктор Орбан считает, что Киев находится "на расстоянии световых лет" от Европейского Союза, а открытие переговоров о членстве Украины было "ошибкой". Эти заявления венгерский премьер сделал на съезде правящей партии "Фидес", на котором его переизбрали в качестве лидера национал-консерваторов.

Ранее глава канцелярии Орбана предложил предоставить Украине "привилегированное партнёрство" вместо полноправного членства в ЕС.

Будапешт часто обвиняют в антиукраинской позиции и сохранении хороших отношений с Кремлём, несмотря на позицию Брюсселя.

Противоречия в отношении двух соседей возникли задолго до полномасштабного российского вторжения. В частности, Орбан утверждает, что в Украине нарушаются права венгерского населения. По его словам, ситуация с образованием на венгерском языке в Закарпатье при СССР "была лучше", чем сейчас.

Еврокомиссия, напротив, считает, что Киев выполнил большинство требований ЕС, включая обеспечение прав этнических меньшинств. При этом часть украинского общества недовольна темпами евроинтеграции.

Митинг в Киеве

В субботу возле мэрии Киева прошла 10-я по счёту акция "Деньги для ВСУ".

Митингующие требовали от столичных властей отказаться от некритичных расходов на реконструкцию парков, строительство парковок и транспортных развязок и передать 20% годового бюджета на нужды армии. На плакатах встречались и лозунги против коррупции.