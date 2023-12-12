МВФ выделил 900 млн помощи Украине на фоне роста её ВВП на 4,5%

МВФ пересмотрел прогнозы экономического роста Украины в сторону повышения и одобрил выделение Киеву 900 млн долларов помощи
В рамках своего третьего с начала войны визита в США Владимир Зеленский должен встретиться с Джо Байденом и выступить перед Конгрессом, от которого зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины.
При этом Зеленский уже добился пересмотра соглашения с Международным валютным фондом, что выражается в отправке в Киев 900 миллионов долларов - части подписанного в марте пакета помощи на сумму 15,6 миллиарда долларов.
Глава МВФ Кристалина Георгиева поздравила Зеленского с хорошими показателями: рост ВВП Украины в этом году составил 4,5%.
Накануне Зеленский, выступая в Национальном университете обороны США, предупредил, что неспособность помочь его стране победить российское вторжение воплощает в жизнь "мечту" Кремля о разрушении демократии в Европе.