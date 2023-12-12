МВФ выделил 900 млн помощи Украине на фоне роста её ВВП на 4,5%

By Euronews

МВФ пересмотрел прогнозы экономического роста Украины в сторону повышения и одобрил выделение Киеву 900 млн долларов помощи

РЕКЛАМА

В рамках своего третьего с начала войны визита в США Владимир Зеленский должен встретиться с Джо Байденом и выступить перед Конгрессом, от которого зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины.

При этом Зеленский уже добился пересмотра соглашения с Международным валютным фондом, что выражается в отправке в Киев 900 миллионов долларов - части подписанного в марте пакета помощи на сумму 15,6 миллиарда долларов.

Глава МВФ Кристалина Георгиева поздравила Зеленского с хорошими показателями: рост ВВП Украины в этом году составил 4,5%.

Мы наглядно продемонстрировали, что можем реформировать нашу страну во время войны, и я считаю это огромным успехом для нас. Во-вторых, во время войны действительно вырос ВВП, и у нас появилось больше рабочих мест, больше людей вернулось. Это замечательно. С нашей стороны мы благодарны за это нашим воинам Владимир Зеленский президент Украины

Накануне Зеленский, выступая в Национальном университете обороны США, предупредил, что неспособность помочь его стране победить российское вторжение воплощает в жизнь "мечту" Кремля о разрушении демократии в Европе.