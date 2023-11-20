Прыжок в неизвестность: что обещает аргентинцам Хавьер Милей

Без Центробанка, Минздрава и музея памяти жертв диктатуры, но с долларом: ультралиберальный политик, одержавший сокрушительную победу над лагерем перонистов, предлагает радикальные меры, чтобы вытащить страну из пропасти.

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"Сегодняшний день знаменует возрождение Аргентины. Это конец эпохи упадка. Обедняющая модель вездесущего государства исчерпала себя. Сегодня мы принимаем идеи свободы, идеи отцов-основателей нашего государства", – заявил Хавьер Милей, выступая перед несколькими тысячами своих сторонников в предвыборном штабе в Буэнос-Айресе.

Толпа скандировала два любимых лозунга эпатажного политика: La caste tiene miedo ("Каста нас боится") и Viva la libertad, carajo ("Да здравствует свобода, чёрт побери!").

Хавьер Милей, лидер коалиции "Свобода наступает" (La Libertad Avanza), ультралиберальный экономист, провозгласивший себя "антисистемным" кандидатом, набрал 55,6%. Его сопернику, представителю лагеря перонистов, достались лишь 44,3% голосов. Столь большой разрыв удивил обозревателей: в последние недели опросы давали Милею лишь небольшое преимущество, высока была и доля тех, кто ещё не определился со своим выбором.

Разница между финалистами президентской гонки составила почти три миллиона голосов, что стало беспрецедентным поражением для перонизма.

Из маргинала в президенты

53-летний Хавьер Милей ворвался на политическую сцену два года назад, став депутатом от Буэнос-Айреса. До этого он сделал карьеру экономиста, часто появлялся на телевидении, где его ценили за эпатажные выпады против "касты коррупционеров" перед камерами.

Его приход в политику поддержал сам левоцентрист Серхио Масса, проигравший Милею во втором туре. Окружение перониста финансировало La Libertad Avanza. Расчёт Массы состоял в том, чтобы помешать кандидатуре Патрисии Буллрич из правой партии бывшего президента Маурисио Макри. Она заняла третье место в первом туре. Серхио Масса надеялся, что провокационный тон Хавьера отпугнёт от него традиционных правых. Однако после объявления итогов первого тура Патрисия Буллрич и Маурисио Макри поддержали популиста-либертарианца, сделав возможной победу кандидата, который ещё несколько месяцев назад казался маргиналом.

Сторонник Хавьера Милея на заключительном митинге его предвыборной кампании в Кордове, 16 ноября 2023 года. Nicolas Aguilera/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Милею, по всей видимости, удалось направить гнев аргентинцев против правящего класса на фоне трёхзначной инфляции и растущей бедности.

Третья по величине экономика Латинской Америки переживает сложный период: годовую инфляцию в стране оценивают в 143%, более 40% аргентинцев находятся за чертой бедности, уровень задолженности населения вызывает опасения, а курс национальной валюты стремительно падает.

Минимальная заработная плата составляет 146 000 песо (413 долл. или 378 евро). По данным исследования Университета Буэнос-Айреса, опубликованным в начале этого года, 68% молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет эмигрировали бы, если бы у них была такая возможность.

"Он говорит как человек с улицы, как один из нас, поэтому он так популярен", – говорит Родриго Агуэра, аргентинский официант, живущий в Барселоне.

"Милей не понимает политической системы. Ни избирательной, ни исполнительной. У него нет опыта управления даже на муниципальном уровне. Как мы можем ожидать, что он выведет страну из кризиса?" – говорит студентка факультета управления культурой Кандела Кантор.

Правящая партия недооценила популярность ультралиберального кандидата. Nicolas Aguilera/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Аргентина без Центробанка и Минздрава, но с долларом

Милей, которого часто называют аргентинским Трампом, сочетает любовь к идеалам капитализма с социально-консервативной политикой, включая неприятие абортов, которые в Аргентине были легализованы в 2020 году.

Шок-программа Милея основана на сокращении сфер государственного вмешательства и приватизации государственных компаний. Он обещает упразднить министерства здравоохранения, образования, социальных дел и прав женщин, а также отменить пособия. Его главная мера – "уничтожение Центробанка бензопилой", переход с аргентинского песо на доллар для борьбы с инфляцией.

Ультралиберал выступает за свободную продажу огнестрельного оружия и человеческих органов: "Почему всё должно регулироваться государством? Моё тело – моя собственность", – неоднократно говорил кандидат, не распространяя этот лозунг на аборты.

Бензопила стала одним из главных атрибутов кампании Милея, Ла-Плата, 12 сентября 2023 года. Natacha Pisarenko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Историческая память под угрозой

По мнению преподавателя истории Луиса Клейзера, Милей "представляет опасность для демократических свобод и прав человека".

Критику вызывает союзница Милея и кандидат в вице-президенты Виктория Вильярруэль. В воскресенье на избирательном участке её встретила группа правозащитников, пришедших осудить её попытки реабилитировать режим генералов, правивших страной с 1976 по 1983 год.

В ответ на это Вильярруэль заявила: "Впервые вице-президентом станет дочь ветерана Фолклендской войны. Я не знаю, почему это беспокоит левых, ведь они поддерживали детей террористов в правительстве". Тех, кто сопротивлялся хунте, военное правительство называло террористами.

Будущий вице-президент намерена упразднить музей, посвященный памяти жертв диктатуры в здании Военно-морской академии Аргентины. Там находилось родильное отделение, где военные заставляли рожать женщин, изнасилованных своими мучителями.

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Милей обещает перейти на доллары. Rodrigo Abd/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

По мнению Клейзера, фигура Хавьера Милея "вобрала в себя всё недовольство, которое есть в обществе, особенно среди молодежи".

"У них нет образа будущего, поэтому они видят спасение в ультраправых", – говорит преподаватель.