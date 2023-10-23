Выборы в Аргентине: во второй тур вышли Серхио Масса и Хавьер Милей

By Euronews

Соцопросы пророчили победу ультраправому Хавьеру Милею, который обещал закрыть Центробанк и перевести Аргентину на доллар. В итоге он занял лишь второе место.

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На выборах президента в Аргентине будет второй тур. Накануне, в первом раунде голосования, ни один из кандидатов не смог преодолеть 45%-ный порог. Или 40%-ный: его было бы достаточно, если бы кто-то из политиков оторвался от ближайшего конкурента на 10% голосов.

Пока в гонке лидирует левый перонист и бывший министр экономики Серхио Масса. Его поддержали почти 37% избирателей.

Не обошлось и без сюрпризов: соцопросы пророчили победу ультраправому кандидату Хавьеру Милею, который обещал закрыть аргентинский Центробанк и перевести страну на доллар. Тем не менее "мини-Трамп", как называла Милея The New York Times, занял лишь второе место, набрав чуть более 30% голосов.

Главной темой выборов в Аргентине стала борьба с инфляцией. Сейчас она составляет около 140%.

Теперь стране придется прожить в условиях особой нестабильности в экономике еще месяц, до второго тура голосования.