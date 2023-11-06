Willkommenskultur: Германия больше не рада мигрантам?

После двух поражений своей коалиции на местных выборах Олаф Шольц занял более жёсткую позицию в отношении миграции, предложив массово депортировать тех, кому было отказано в предоставлении убежища.

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На фоне всеобщей паники, охватившей европейские страны во время миграционного кризиса 2015-2016 годов, Германия под руководством Ангелы Меркель открыла двери огромному количеству переселенцев.

В рамках политики "культуры гостеприимства" (Willkommenskultur) Германия приняла более 1,2 млн беженцев и просителей убежища.

Сейчас, когда уровень нелегальной миграции в Европе вновь растёт, Германия пересматривает меры по приёму и интеграции мигрантов, которыми она когда-то гордилась.

"Мы ограничиваем нелегальную миграцию в Германию. К нам приезжает слишком много людей", – заявил канцлер Олаф Шольц в недавнем интервью газете Der Spiegel. "Депортации должны проходить чаще и быстрее", – добавил он.

Олаф Шольц заявил, что ФРГ должна начать "в массовом порядке" депортировать мигрантов, не имеющих права находиться в стране. AP Photo/Markus Schreiber

По словам Шольца, Германии необходимо начать "массовую" высылку мигрантов, у которых нет основания оставаться в стране. Всего несколько дней спустя федеральное правительство одобрило законопроект об ускорении процесса депортации нелегальных мигрантов, которым ранее было отказано в предоставлении убежища.

Это огромные перемены для Германии и социал-демократа Шольца, который, как ожидалось, будет продолжать политику Ангелы Меркель в этой сфере.

"Налицо заметное изменение риторики и политики с чёткой целью снизить уровень миграции", – сказал Euronews Михаэль Брёнинг, политолог и член комиссии по базовым ценностям СДПГ.

"Среди предлагаемых шагов – облегчение депортации, ужесточение санкций для торговцев людьми, восстановление временного пограничного контроля, дальнейшие двусторонние соглашения со странами, откуда больше всего приезжает мигрантов, а также расширение списка стран, считающихся безопасными. В целом это резкое изменение политики, это конец уникальной "культуры гостеприимства" Германии, наблюдавшейся в 2015 году", – добавил он.

Смена курса после неудач на выборах

В ходе трёхдневного визита в Нигерию в начале этой недели Шольц обратился к президенту этой африканской страны Боле Тинубу с просьбой о помощи в решении проблемы растущей миграции, предложив партнёрство, аналогичное тому, которое премьер-министр Италии Джорджа Мелони заключила с Тунисом в начале этого года.

Идея заключается в расширении миграционных центров в Нигерии, где депортированные из Германии могли бы найти кров, медицинское обслуживание и работу.

Эта инициатива является частью всё более жёсткого подхода Шольца и его правительства к нелегальной миграции после того, как трёхпартийная правящая коалиция показала плохие результаты на двух региональных выборах в начале этого месяца. В обоих регионах победили консерваторы, в то время как ультраправые добились значительных успехов.

По словам Брёнинга, "невозможно сказать, приведёт ли смена курса к увеличению поддержки правительства" на грядущих выборах.

"Немецкая общественность хочет, чтобы правительство действовало, – отмечает он. – Кроме того, важно понимать, что изменение политики происходит не в вакууме, а на фоне растущего вызова со стороны ультраправых сил Германии".

Германия усилила полицейское патрулирование на "маршрутах контрабанды", особенно на границах с Польшей и Чехией, чтобы предотвратить проникновение в страну новых мигрантов. AP Photo/Matthias Schrader

В последние месяцы правопопулистская "Альтернатива для Германии" (AfD) резко выросла в опросах и добилась значительных успехов на выборах в Баварии и Гессене.

"Я думаю, что такое развитие событий вполне типично для других левых и социал-демократических партий, которые уже многие годы пытаются понять, как им ответить на вызовы со стороны правых популистов", – заявил в интервью Euronews доктор Курт Ричард Лютер, почётный профессор сравнительной политологии Университета Кил (Великобритания).

"Рост AfD подпитывается широким спектром претензий, причём некоторые из них воображаемые, а некоторые реальные. Как бы то ни было, обеспокоенность неконтролируемой иммиграцией уже давно является основной движущей силой правого популизма", – считает политолог Михаэль Брёнинг.

В настоящее время на Шольца оказывается серьёзное давление с целью снизить рост числа просителей убежища в стране, поскольку растёт недовольство тем, как правительство справляется с ситуацией с беженцами.

Недавний опрос ARD DeutschlandTrend показал, что 44% немцев считают нелегальную иммиграцию наиболее важной политической проблемой Германии, которой политики должны уделять первостепенное внимание.

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"Задача состоит в том, чтобы справиться с кризисом, не поставив под угрозу ни стабильность коалиционного правительства, ни внутрипартийную сплочённость. Очевидно, что не все социал-демократы и "зелёные" довольны предлагаемыми изменениями, поэтому я считаю справедливым сказать, что мы находимся лишь в начале дискуссии", – говорит Брёнинг.

Изменилось ли отношение немцев к мигрантам?

В 2015 году, когда во многих странах Европы ужесточался пограничный контроль, можно было видеть ликующие толпы немцев, встречающих тысячи мигрантов, прибывающих в страну с Ближнего Востока.

Где же былой энтузиазм?

Мужчина держит картонку с лозунгом "Добро пожаловать" во время прибытия беженцев на железнодорожный вокзал в Заальфельде, центральная Германия, 2015 год. AP Photo/Jens Meyer,file

Брёнинг подчёркивает, что, несмотря на то, что канцлер изменил свою политику, "многие немцы по-прежнему выступают за то, чтобы принимать нуждающихся".

"Однако растущие цифры оказали своё влияние", – добавил эксперт.

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По его словам, сегодня среди немецкой общественности широко распространено убеждение, что показатели миграции должны снижаться, "и реакция на нынешнюю эскалацию на Ближнем Востоке сыграла здесь важную – и неожиданную".

"Пропалестинские митинги, волна антисемитских инцидентов и празднование теракта ХАМАС в некоторых районах с высоким уровнем иммиграции стали ярким напоминанием о том, что с интеграцией в современное западное общество не всё в порядке. Во многом это открыло возможность для более взвешенной дискуссии", – подытожил политолог.