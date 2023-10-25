Германия намерена выдворять нелегальных мигрантов чаще и быстрее

Правительство ФРГ одобрило меры, предусматривающие более быстрое выдворение нелегальных мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища.

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Кабинет министров Германии одобрил пакет мер по ускорению процесса депортации нелегальных мигрантов, которым ранее было отказано в предоставлении убежища.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер подчеркнула, что особенно быстро из страны необходимо выдворять преступников и лиц, представляющих угрозу безопасности государства.

"Для того, чтобы защитить фундаментальное право на убежище, мы должны существенно ограничить нелегальную миграцию. Те, кто не имеет права на пребывание, должны покинуть нашу страну. Число репатриаций в этом году уже примерно на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, необходимость в действиях еще велика", - отметила министр.

Теперь одобренный правительством пакет мер должны утвердить депутаты Бундестага.

Среди прочего, предлагается расширить полномочия полиции и профильных ведомств при исполнении решений о выдворении, отменить уведомление о репатриации и увеличить максимально возможный срок содержания мигрантов в центрах депортации с 10 до 28 дней.