EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Скандал с криками "Зиг хайль!": полиция задержала депутата парламента Баварии

Предвыборный плакат AfD под Франкфуртом в преддверии выборов 8 октября.
Предвыборный плакат AfD под Франкфуртом в преддверии выборов 8 октября. Авторское право AP Photo/Michael Probst
By Alexander Kazakevich
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Соседи 22-летнего политика, избравшегося в ландтаг от ультраправой партии "Альтернатива для Германии", пожаловались, что часто слышат нацистские приветствия. Его арестовали за несколько часов до того, как он должен был получить депутатский иммунитет.

РЕКЛАМА

Под Штутгартом задержан 22-летний Даниэль Халемба, который недавно избрался в парламент Баварии от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

Его обвиняют в разжигании ненависти и хранении нацистской символики. 

Халемба входит в студенческое объединение "Тевтония – Прага", его соседи пожаловались в полицию, что часто слышат нацистское приветствие "Зиг хайль!". 

В середине сентября полиция провела обыск в помещении братства и обнаружила незаконные материалы, в частности наклейки со свастикой. Халемба заявил, что цель обыска – навредить AfD.

Ордер на арест был выдан 27 октября, но нашли молодого законодателя не сразу. Арест состоялся тремя днями позже, за несколько часов до открытия сессии ландтага, на политика ещё не распространялся депутатский иммунитет.

Даниэль Халемба родом из Польши. На выборах в Баварии 8 октября он прошёл в земельный парламент по списку AfD, которая набрала 14,6% голосов.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Германия намерена выдворять нелегальных мигрантов чаще и быстрее

В Германии осудили россиянина, организовавшего покушение на чеченского диссидента

Нацистская символика и детская порнография обнаружены в чатах немецкой полиции

Полиция Политика Германии Нацизм партия "Альтернатива для Германии" Крайне правые