Каковы настроения в деловых кругах крупнейшей экономики Европы?

By Euronews

Немецкие респонденты ожидают улучшения экономической ситуации в Германии в ближайшие шесть месяцев.

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Индекс делового доверия в Германии вырос до 9,8 пункта с -1,1 пункта в октябре, опередив прогнозы аналитиков, согласно данным, опубликованным во вторник институтом экономических исследований ZEW.

Это означает, что у немецких инвесторов больше поводов для оптимизма, чем предполагалось.

ZEW опросил 300 представителей банков, страховых компаний и финансовых отделов отдельных корпораций. Респонденты поделились своими видением развития экономики ФРГ на ближайшие полгода и представили прогнозы относительно темпов инфляции, курсов валют, траектории процентных ставок и ситуации на фондовых рынках.

При этом индекс экономических ожиданий ZEW для Германии растёт уже четыре месяца подряд. В июне-июле этого года он снизился с -8,5 до -14,7 пункта, однако после столь стремительного падения показатели стали менее мрачными.

Отчасти это объясняется снижением цен на топливо и прогнозами дальнейшего снижения инфляции, что, вероятно, позволит избежать резкого повышения процентных ставок.

"Повышение экономических ожиданий сопровождается значительно более оптимистичными прогнозами в отношении промышленного сектора Германии, а также внутреннего и внешнего фондовых рынков", – заявил президент ZEW профессор Ахим Вамбах.

"Никто не ожидает, что немецкая экономика внезапно перейдёт в фазу динамичного роста, но если сложная экономическая ситуация не ухудшится, у нас уже будет повод для радости", – отмечает главный экономист VP Bank Томас Гитцель в интервью Reuters.

Тем не менее, несмотря на позитивные прогнозы, оценка текущей ситуации практически не изменилась по сравнению с октябрём. Соответствующий показатель увеличился на 0,1 пункта и в настоящее время составляет -79,8 пункта.

Возможно, эти пессимистические настроения не лишены оснований. Хотя инфляция в Германии снижается, страна всё ещё борется с высокими ценами на топливо, связанными с войной, которую Россия ведёт в Украине.

Замедление темпов роста экономики Китая также отразилось на торговле Германии, поскольку эта страна является одним из ключевых рынков для немецкого экспорта.