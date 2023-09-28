Италия и Германия мешают принять соглашение по миграции

Разногласия между Германией и Италией сорвали в четверг долгожданную сделку по последней части миграционной реформы Европейского союза

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В Евросоюзе очень близки к заключению соглашения о том, как справляться с внезапным прибытием в него большого количества мигрантов. Так называемое «кризисное регулирование» позволило бы странам-членам быстро принимать людей, нуждающихся в международной защите. Более эффективным стал бы также процесс рассмотрения заявлений о предоставлении убежища.

Но достижению договорённости помешал спор между Италией и Германией о том, как и кому спасать в Средиземном море тех, кто добирается по воде до Европы.

Министр внутренних дел председательствующей в Евросоюзе Испании Фернандо Гранде-Марласка рассчитывает, что сделка будет вскоре заключена:

"Это вопрос нюансов, которые иногда требуют больше времени. Но я уверен, что в ближайшие дни мы сможем достичь полного соглашения».

«Кризисное регулирование» - это последний недостающий элемент Пакта о миграции и убежище, предложенного Брюсселем в 2020 году. Страны ЕС уже согласовали меры по изменению системы предоставления убежища и вывозу мигрантов из прибрежных Италии или Греции, куда они прибывают в первую очередь.

Но даже если Совет ЕС одобрит это соглашение во всей полноте, следующим препятствием может стать Европейский парламент, у которого есть возражения по многим пунктам Пакта. Но в отличие от ряда свои коллег, испанский депутат-социалист Хуан Фернандо Лопес Агилар выступает за обязательное расселение вновь прибывших по Евросоюзу, когда возникает чрезвычайная ситуация:

"Я знаю, что есть нежелание, есть сопротивление. Но проевропейское большинство в Европарламенте ясно дало понять, вручая нам мандат на переговоры, что в ситуациях кризиса нужны обязательные программы расселения. Нужен европейский масштаб реагирования на ситуацию, подобную той, что наблюдается сейчас на острове Лампедуза".

Процедуру утверждения Пакта о Миграции и убежище предполагается завершить до конца года. При этом отдельные страны-члены, прежде всего восточноевропейские, не будут иметь права вето, и окончательное решение должно быть принято квалифицированным большинством государств ЕС.