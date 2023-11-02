"Врачи без границ": "Насилие в отношении мигрантов, прибывающих в Грецию, стало рутиной"

В организации обвиняют Грецию в жестоких практиках оттеснения мигрантов в море. В ход идут дубинки, оскорбления и рэкет, заявляют в НПО.

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Их "избивают", "отбирают одежду" и "отправляют обратно в открытое море" – "Врачи без границ" обвинили Грецию в жестоком обращении с мигрантами и просителями убежища, которое, по словам авторов отчёта, носит систематический характер.

В четверг вышел доклад под названием "На виду у всех: Человеческая цена миграционной политики и насильственных действий на морских границах Греции", он основывается на десятках свидетельств, а также медицинских данных и собственных наблюдениях сотрудников НПО на островах Лесбос и Самос.

Речь идёт о периоде с августа 2021 года по июль 2023-го.

Беженцы, в частности, рассказали, что их оскорбляли, избивали дубинками неизвестные в масках, им сковывали запястья и лодыжки пластиковыми уздечками.

У некоторых отбирали мобильные телефоны, деньги и лекарства, после чего насильно сажали в лодки, вывозили в море, пересаживали на спасательные плоты и отправляли дрейфовать.

Авторы доклада призвали власти в Афинах и европейских лидеров прекратить практику "пушбеков" ("оттеснения") мигрантов на границах, а также выступили за создание независимой системы мониторинга действий пограничников в Эгейском море.

Официальной реакции властей пока не последовало.

По данным греческого министерства по делам миграции, в этом году в страну прибыли почти 30 тысяч мигрантов.