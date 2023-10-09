By Euronews

Нобелевская премия по экономике присуждена американке Клаудии Голдин "за исследования роли женщин на рынке труда"

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Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 2023 года присуждена американской исследовательнице Клаудии Голдин.

Как сообщили в понедельник в Нобелевском комитете Королевской академии наук, награда вручена за "за улучшение понимания роли женщин на рынке труда".

"Голдин позволяет нам глубже понять факторы, влияющие на возможности женщин на рынке труда и на то, насколько востребован был их труд", - отмечается в сообщении комитета.

За всю историю вручения премии по экономике женщины получали ее лишь дважды: американка Элинор Остром в 2009 году и француженка Эстер Дюфло в 2019-м.

Премия по экономике, в отличие от Нобелевских премий по физиологии и медицине, химии, физике, литературе и премии мира, была учреждена не самим Альфредом Нобелем, а Шведским национальным банком в 1968 году.

Награждение лауреатов этого года состоится 10 декабря в Стокгольме.