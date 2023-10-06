"И снова молодая женщина в Иране борется за свою жизнь. Только потому, что она показала свои волосы в метро", - написала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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Европейские лидеры и правозащитные группы выразили обеспокоенность в связи с предполагаемым "жестоким нападением" иранской полиции нравов на девочку-подростка, в результате чего она впала в кому.

По данным базирующейся в Норвегии неправительственной организации Hengaw, 1 октября 16-летняя Армита Гараванд подверглась физическому насилию со стороны сотрудниц Гашт-э Эршад (патруля по охране общественного порядка), когда ехала в тегеранском метро без хиджаба.

Вероятно опасаясь широкого общественного резонанса, иранские власти опровергли эту информацию, а государственное информагентство IRNA сообщило, что студентка "упала в обморок" из-за того, что не позавтракала.

В настоящее время она находится в реанимации, а вокруг больницы, как сообщается, выставлена усиленная охрана.

"В очередной раз молодая женщина в Иране борется за свою жизнь. Только потому, что она показала свои волосы в метро. Это невыносимо", - написала во вторник министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на сайте X, ранее называвшемся Twitter.

Новость об инциденте облетела социальные сети. Там появилось видео, на котором, как утверждается, полицейские толкают юную девушку с непокрытой головой. После её в бессознательном состоянии куда-то уносят.

Гараванд получила травму головы и потеряла сознание после того, как во время стычки её толкнули на металлические прутья, сообщает оппозиционное издание Iran International.

Иранские власти не стали публиковать видеозаписи произошедшего в поезде, несмотря на то, что в каждом вагоне метро столицы установлено несколько камер видеонаблюдения.

Другая базирующаяся в Норвегии НПО Iran Human Rights призвала к "независимому международному расследованию", заявив, что Тегеран "давно искажает факты и скрывает доказательства своих преступлений".

"Исламская Республика продолжает преследовать и подвергать репрессиям женщин под предлогом борьбы с нарушениями правил ношения хиджаба", - заявил директор организации Махмуд Амири-Могаддам.

По данным Hengaw, подросток родом из города Керманшах на западе Ирана находится на лечении в больнице Фаджр в Тегеране. На сайте опубликована фотография девочки на больничной койке с подкючённым желудочным зондом и обмотанными бинтами головой и шеей. Журналистка газеты Shargh Марьям Лотфи была на некоторое время задержана при попытке взять интервью у матери, добавили в НПО.

Как утверждается, спецслужбы оказывали давление на друзей и родственников, чтобы те отрицали вину полиции нравов, и конфисковали их телефоны, чтобы фотографии не попали в СМИ, отмечает Iran International.

Силы Ирана приведены в состояние повышенной готовности. Этот инцидент произошёл спустя чуть более года после гибели Махсы Амини, арестованной за нарушение строгого иранского дресс-кода.

Её смерть, наступившая предположительно от нескольких сильных ударов по голове, которые нанесли полицейские, вызвала общенациональные протесты, ставшие одним из самых серьёзных вызовов иранскому режиму за последние годы.

Более 550 человек были убиты и около 20 000 человек задержаны, силы безопасности жёстко пресекали любые проявления инакомыслия, сообщает Iran Human Rights.

В Иране женщины по закону должны покрывать волосы платком. Эти правила непопулярны среди широких слоёв населения. После прошлогодних беспорядков иранские женщины всё чаще выходят на улицу без хиджаба.

Власти разработали законопроект, предусматривающий дополнительные наказания для нарушительниц.

"Спустя год после убийства Махсы Джины Амини в иранской тюрьме после её ареста за неправильное ношение хиджаба и после сотен убийств, совершённых силами государственной безопасности во время протестов, снова__молодая женщина находится находится на грани жизни смерти, и ещё одна семья в Иране оказалась в такой же душераздирающей ситуации", - заявил Хади Гаеми, исполнительный директор Центра по правам человека в Иране (CHRI).

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"Невозможно отрицать насилие, безнаказанно применяемое иранским правительством в отношении женщин", - сказала Хади Гаеми. - Международное сообщество должно объединить усилия, принять значимые и скоординированные дипломатические меры в адрес правительства, которое теперь регулярно убивает своих граждан, чтобы заставить их замолчать".