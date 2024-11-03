Иран: студентка арестована после "голого" протеста в кампусе университета

By Euronews

На видео, опубликованном в социальных сетях в субботу, 2 ноября, студентка разделась до нижнего белья в кампусе университета в Тегеране. Amnesty Iran утверждает, что к ней в последствии применили насилие, возможно, сексуальное.

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В Иране девушка была арестована после того, как частично обнажилась в университетском кампусе, как сообщается, в знак протеста против строгого дресс-кода. Ранее она подверглась физическому преследованию со стороны сотрудников службы безопасности за неправильное ношение хиджаба, сообщает Amnesty Iran.

Видео, распространившееся в сети X, снятое другими студентами университета в аудитории с видом на кампус Тегеранского исламского университета Азад, привлекло большое внимание общественности. Многие аплодировали девушке за ее "смелость" и "мужество".

О личности девушки пока ничего не сообщается.

В своем посте в сети X организация Amnestry Iran потребовала ее немедленного и безоговорочного освобождения.

Организация призвала защитить женщину от "пыток и других видов жестокого обращения" до ее освобождения и потребовала, чтобы ей был предоставлен доступ к семье и адвокату.

"Утверждения об избиениях и сексуальном насилии в отношении студентки во время ареста требуют независимого и беспристрастного расследования", - заявили в Amnesty, добавив, что все виновные должны быть привлечены к ответственности.

Директор по связям с общественностью университета Саид Амир Махджуб заявил, что сотрудники службы безопасности сдали студентку в полицию, и отрицает, что к ней применялась сила. Он добавил, что первоначальное расследование показало, что девушка страдает от психологического расстройства и находилась в состоянии сильного стресса.

Ранее некоторые источники сообщали, что девушка была арестована агентами спецслужб и увезена в неизвестном направлении.

Местная газета, связанная с университетом, сообщила, что она была переведена в психиатрическую больницу.