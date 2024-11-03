NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Иран: студентка арестована после "голого" протеста в кампусе университета

Видео, на котором полураздетая студентка в кампусе университета в Тегеране находится рядом с двумя охранниками
Видео, на котором полураздетая студентка в кампусе университета в Тегеране находится рядом с двумя охранниками Авторское право Скриншот из поста в соцсетях
Авторское право Скриншот из поста в соцсетях
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied
Эта статья была первоначально опубликована на фарси

На видео, опубликованном в социальных сетях в субботу, 2 ноября, студентка разделась до нижнего белья в кампусе университета в Тегеране. Amnesty Iran утверждает, что к ней в последствии применили насилие, возможно, сексуальное.

РЕКЛАМА

В Иране девушка была арестована после того, как частично обнажилась в университетском кампусе, как сообщается, в знак протеста против строгого дресс-кода. Ранее она подверглась физическому преследованию со стороны сотрудников службы безопасности за неправильное ношение хиджаба, сообщает Amnesty Iran.

Видео, распространившееся в сети X, снятое другими студентами университета в аудитории с видом на кампус Тегеранского исламского университета Азад, привлекло большое внимание общественности. Многие аплодировали девушке за ее "смелость" и "мужество".

О личности девушки пока ничего не сообщается.

В своем посте в сети X организация Amnestry Iran потребовала ее немедленного и безоговорочного освобождения.

Организация призвала защитить женщину от "пыток и других видов жестокого обращения" до ее освобождения и потребовала, чтобы ей был предоставлен доступ к семье и адвокату.

"Утверждения об избиениях и сексуальном насилии в отношении студентки во время ареста требуют независимого и беспристрастного расследования", - заявили в Amnesty, добавив, что все виновные должны быть привлечены к ответственности.

Директор по связям с общественностью университета Саид Амир Махджуб заявил, что сотрудники службы безопасности сдали студентку в полицию, и отрицает, что к ней применялась сила. Он добавил, что первоначальное расследование показало, что девушка страдает от психологического расстройства и находилась в состоянии сильного стресса.

Ранее некоторые источники сообщали, что девушка была арестована агентами спецслужб и увезена в неизвестном направлении.

Местная газета, связанная с университетом, сообщила, что она была переведена в психиатрическую больницу.

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

В Иране возмущены тем, что девушку выпороли за отказ носить хиджаб

"Это невыносимо": ЕС осудил "жестокое нападение" полиции нравов на девочку-подростка без хиджаба

Иранская спортсменка Эльназ Рекаби, выступившая на соревнованиях без хиджаба, вернулась в Тегеран

Университет Протесты Права женщин Хиджаб Иранская политика