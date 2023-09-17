Под "Прощание Славянки" и с почётным караулом: Ким Чен Ына проводили в Приморье

By Euronews

В Приморье прошли торжественные проводы лидера Северной Кореи. Он завершил свой многодневный визит по Дальнему Востоку России.

Бронепоезд с Ким Чен Ыном отправился к границе КНДР со станции Артём-Приморский-1. Повожали его со всеми почестями. На перроне расстелили красную ковровую дорожку, поставили почётный караул. Военный оркестр Тихоокеанского флота исполнил гимны обеих стран и военные марши. Российскую делегацию в составе руководства Приморского края возглавлял министр природных ресурсов Александр Козлов. Пожав им руку, и поднявшись в вагон, северокорейский лидер помахал провожающим рукой.

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Так завершился первый с 2019 года визит Ким Чен Ына в Россию, в рамках которого он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

За событием пристально следило международное сообщество. Ожидалось, что стороны договорятся о военном сотрудничестве. Как полагали аналитики, Пхеньян мог предложить Москве оружие в обмен на технологии. Правда, Кремль опровергает информацию о достижении каких-либо договорённостей.

С вторника лидер Северной Кореи осмотрел целый ряд технологических и военных объектов дальневосточного региона. В среду он побывал на космодроме Восточный вместе с Путиным. Затем отправился в Комсомольский-на-Амуре для посещения авиазавода имени Юрия Гагарина, где ведут сборку новейших истребителей. В субботу высокопоставленному гостю продемонстрировали возможности стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95 гиперзвуковую ракету "Кинжал", пригласили подняться на борт фрегата Тихоокеанского флота. В последний день его пребывания повестка носила более развлекательный характер. Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет и посмотрел шоу моржей в местном океанариуме.

Северокорейское информагентство ЦТАК, охарактеризовало атмосферу последних дней визита как "тёплую", знаменующу начало новой эры "дружбы, солидарности и сотрудничества" в истории развития отношений КНДР и России.