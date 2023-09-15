Ким Чен Ын посетил авиазавод в Комсомольске-на-Амуре

By Euronews

Москва и Пхеньян углубляют военные связи. В ходе официального визита в Россию лидер Северной Кореи посетил ряд военных и технологических объектов. А Владимир Путин согласился на ответный визит в КНДР.

В пятницу северокорейский лидер в рамках своего официального визита в РФ посетил авиационный завод им Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Там Ким Чен Ын осмотрел производственные цеха, в которых идёт сборка истребителей Су-35 и Су-57, а также пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100.

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Стало известно, что состоится ответный визит представителей высшего руководства России в КНДР.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ:

"Сейчас будет быстро подготовлен визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пхеньян, который состоится, как мы ожидаем, в октябре - в течение октября. Также во время беседы тет-а-тет Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею. Путин с благодарностью принял это приглашение".

Далее высокий гость планирует поехать во Владивосток, где ему "продемонстрируют возможности Тихоокеанского флота РФ".

Россия нуждается в военной помощи для продолжения боевых действий в Украине. В обмен на боеприпасы Северная Корея надеется получить российские технологии для своей ракетно-ядерной программы, считают аналитики.

Тем не менее, в Кремле заявили, что никаких договоров о военно-технологическом сотрудничестве Москва и Пхеньян не заключали. _"_Ни об этом, ни по другим темам никаких соглашений подписано не было. Не было таких планов", - сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Запад пригрозил ужесточить санкции в отношении КНДР, если та согласится поставлять России оружие.