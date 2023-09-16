Шойгу показал Ким Чен Ыну ракету

Северокорейский лидер продолжает знакомство с достижениями оборонной промышленности России.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын ознакомился с новейшими российскими вооружениями в рамках визита по дальневосточным регионам страны. В официальных публикация сказано, что высокопоставленному гостю показали военные самолёты, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95.

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Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу представил Ким Чен Ыну новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Москва ранее заявляла, что уже неоднократно применяла это оружие для ударов по Украине.

Лидер Северной Кореи смог так же подняться на борт фрегата российского Тихоокеанского флота в порту Владивостока. Визит Ким Чен Ына в Россию начался в среду с посещения космодрома «Восточный», где он провёл переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Официально главными темами называли экономическое сотрудничество и международную ситуацию. США заявляли, что Россия пытается договориться о поставках северокорейских боеприпасов и оружия для войны в Украине.