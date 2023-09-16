EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Шойгу показал Ким Чен Ыну ракету

Ким Чен Ыну показывают российские стратегические бомбардировщики, кадр из видео министерства обороны.
Ким Чен Ыну показывают российские стратегические бомбардировщики, кадр из видео министерства обороны. Авторское право AP/Russian Defense Ministry Press Service
By Андрей Позняков
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
vkVKvkfacebookFacebookfacebooktelegramTelegramtelegramtwitterTwittertwittersendSendsendokruOkruokruflipboardFlipboardflipboard
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Северокорейский лидер продолжает знакомство с достижениями оборонной промышленности России.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын ознакомился с новейшими российскими вооружениями в рамках визита по дальневосточным регионам страны. В официальных публикация сказано, что высокопоставленному гостю показали военные самолёты, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95.

РЕКЛАМА

 Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу представил Ким Чен Ыну новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Москва ранее заявляла, что уже неоднократно применяла это оружие для ударов по Украине.

Лидер Северной Кореи смог так же подняться на борт фрегата российского Тихоокеанского флота в порту Владивостока. Визит Ким Чен Ына в Россию начался в среду с посещения космодрома «Восточный», где он провёл переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Официально главными темами называли экономическое сотрудничество и международную ситуацию. США заявляли, что Россия пытается договориться о поставках северокорейских боеприпасов и оружия для войны в Украине.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Украинские силы освободили Андреевку - Генштаб ВСУ

Ким Чен Ын посетил авиазавод в Комсомольске-на-Амуре

Путин и Ким обсудили борьбу со "злодеями"-гегемонами

Россия Северная корея Ядерное оружие Ким чен ын