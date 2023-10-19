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Лавров в Пхеньяне: "Отношения России и КНДР вышли на новый стратегический уровень"

Главы МИД России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сой Хи
Главы МИД России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сой Хи Авторское право AFP PHOTO/KCNA VIA KNS
By Euronews
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Глава МИД РФ завершает двухдневный визит в Пхеньян — первый после сентябрьского саммита Владимира Путина и Ким Чен Ына в Приморье.

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Отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своей северокорейской коллегой Цой Сон Хи.

Глава российского МИДа завершает двухдневный визит в Пхеньян.

Лавров заявил, что страны ищут "конструктивные альтернативы эскалации напряженности" в регионе. В частности он обвинил США в "перемещении в регион стратегической инфраструктуры", "включая ядерные элементы", и назвал "опасной" военную политику США и их японских и южнокорейских союзников в отношении Северной Кореи.

В свою очередь министр иностранных дел КНДР отметила, что переговоры с Лавровым "станут важным моментом для исполнения договоренностей, достигнутых на сентябрьском саммите" Владимира Путина и Ким Чен Ына.

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Дипломатический визит Россия Северная Корея Сергей Лавров