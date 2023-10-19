Лавров в Пхеньяне: "Отношения России и КНДР вышли на новый стратегический уровень"

By Euronews

Глава МИД РФ завершает двухдневный визит в Пхеньян — первый после сентябрьского саммита Владимира Путина и Ким Чен Ына в Приморье.

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Отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своей северокорейской коллегой Цой Сон Хи.

Глава российского МИДа завершает двухдневный визит в Пхеньян.

Лавров заявил, что страны ищут "конструктивные альтернативы эскалации напряженности" в регионе. В частности он обвинил США в "перемещении в регион стратегической инфраструктуры", "включая ядерные элементы", и назвал "опасной" военную политику США и их японских и южнокорейских союзников в отношении Северной Кореи.

В свою очередь министр иностранных дел КНДР отметила, что переговоры с Лавровым "станут важным моментом для исполнения договоренностей, достигнутых на сентябрьском саммите" Владимира Путина и Ким Чен Ына.