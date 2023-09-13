Лидеры России и Северной Кореи провели переговоры на российском космодроме "Восточный". Сообщения о возможных поставках Пхеньяном оружия Москве для боевых действий в Украине стороны не комментируют.

Президент РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме "Восточный" в Амурской области.

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Встреча продолжалась несколько часов. Как сообщается, Путин и Ким обсуждали военно-политическую ситуацию на Корейском полуострове и в Европе, а также побеседовали об "укреплении стратегического и тактического взаимодействия".

"Мы уверены, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе для наказания злодеев, претендующих на гегемонию и питающих экспансионистские иллюзии, и в борьбе за создание условий для стабильного развития", - зачитал по бумажке приветственную речь Ким, отметив, что поддерживает "все решения президента Путина и правительства России".

Российский президент ответил также по бумажке: "Наши отношения были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 году, когда советские и корейские солдаты плечом к плечу громили японских милитаристов.

Вы, товарищ Ким Чен Ын, твердо, уверенно следуете курсу, который был заложен выдающимися государственными деятелями... Владимир Путин президент РФ

Россия и сегодня стремится "крепить узы товарищества и добрососедства", действуя "во имя мира, стабильности и процветания нашего общего региона", добавил Путин.

В Кремле не стали комментировать предположения о возможных поставках Пхеньяном оружия Москве.

В Госдепартаменте США заявили, что если Северная Корея окажет военную поддержку России, последуют санкции. Отмечается, что в составе северокорейской делегации в Россию прибыл министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам.