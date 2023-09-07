Что Пхеньян может предложить Москве, а Москва — Пхеньяну?

Оружие в обмен на продовольствие. Аналитики рассуждают о том, какую выгоду могут извлечь Владимир Путин и Ким Чен Ын из гипотетической сделки.

Американские СМИ муссируют тему возможного визита северокорейского лидера в Россию. Ряд источников из числа официальных лиц в Белом доме сообщил им, что Ким Чен Ын уже в сентябре отправится во Владивосток, где будет проходить Восточный экономический форум, чтобы встретиться со своим новым союзником Владимиром Путиным.

РЕКЛАМА

Аналитики полагают, что речь на переговорах будет идти о военной помощи для РФ в обмен на продовольствие для КНДР. Предполагаемая встреча может укрепить сотрудничество двух стран и принести выгоду обеим сторонам, предрекают эксперты.

Путину нужны боеприпасы для своей армии и её продвижения в Украине. А Чен Ын отчаянно нуждается в гуманитарной и продовольственной помощи, поскольку пандемия лишь усугубила изоляцию страны и привела к катастрофическому дефициту продуктов питания и товаров первой необходимости. Такое мнение высказывает Федор Тертицкий, старший научный сотрудник Университета Кукмин (Сеул), эксперт по истории и военному делу Северной Кореи.

Оружие в обмен на продовольствие - тема, которая наверняка станет основной в обсуждении глав двух государств, если их встреча состоится.

Как это может повлиять на ход войны в Украине? Способна ли сделка между Северной Кореей и Россией изменить расклад сил или даже направление вторжения?

Без одобрения Си Цзиньпина "ничего не произойдёт"

Тертицкий всё же сомневается, что встреча Владимира Путина с Ким Чен Ыном вообще состоится. Но если это произойдёт, то далеко не факт, что они смогут заключить значимую сделку.

"Я не уверен, что они вообще о чём-то договорятся", - сказал он в интервью Euronews.

Наш собеседник считает, что у потенциального сотрудничества между Пхеньяном и Москвой есть рамки. И выстраивает их Пекин.

"Ничего не произойдёт, если Си Цзиньпин не даст на это зелёный свет", - сказал он. "Но если всё же договорённости будут достигнуты, то они скорее всего будут связаны с войной в Украине".

По мнению Тертицкого, "целью Северной Кореи будет получить хоть что-то от России, потому что если посмотреть на фактический торговый баланс за 2022 год, то он был нулевым, - сказал он. - КНДР сейчас очень нуждается в помощи разного рода, прежде всего продовольственной".

В течение последних 20 лет Россия следовала примеру Китая в отношении Северной Кореи, Путин поддерживал Си Цзиньпина в его решениях о введении санкций против Пхеньяна.

Торговлю с Россией КНДР фактически не ведёт, несмотря на то, что последняя официально поддержала вторжение в Украину. С тех пор, как Пхеньян признал Крым российским в 2014 году, он не извлёк реальной экономической выгоды из сотрудничества с Москвой, поясняет Тертицкий.

РЕКЛАМА

Китай остаётся главным торговым партнёром Северной Кореи. На него приходится свыше 90% объёма международной торговли Пхеньяна.

Рычаги влияния и продовольствие в обмен на боеприпасы

Создать трёхстороннюю коалицию Северная Корея-Китай-Россия против Запада (и Южной Кореи) до сих пор Ким Чен Ыну не удавалось. Пекин и Москва поддерживают тесные связи, а Пхеньян по-прежнему в значительной степени зависит от Пекина.

Встреча с Путиным в этом месяце может стать для верховного лидера КНДР шансом получить рычаги влияния на своего союзника и, косвенно, на КНР.

Чтобы продолжать боевые действия в Украине, России нужны артиллерийские снаряды, а Северная Корея способна производить их в "огромных количествах", - говорит Тертицкий.

"Северная Корея имеет огромных масштабов военную промышленность. Объёмы производства гигантские. И артиллерия очень важна для страны. Поэтому я думаю, что она согласилась бы поставлять что-то напрямую в РФ, тем более та использует достаточно устаревшее оборудование", - сказал эксперт.

РЕКЛАМА

Это означает, что северокорейское оружие, - многие виды которого, вероятно, сделаны по советскому образцу, - будет совместимо с российскими устаревшими системами, и никакой сложной настройки для эксплуатации не потребуется. Это, в свою очередь, поможет России пополнить свои боезапасы, которые уже истощены войной.

Тертицкий считает, что сделка между Пхеньяном и Москвой "вряд ли" существенно изменит ход военных действий в Украине, поскольку готовность Северной Кореи помочь России "будет только стимулировать Запад на помощь Украине".

Однако конфликт может стать ещё более ожесточённым с появлением на поле боя северокорейского оружия.