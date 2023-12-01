В Северной Корее отметили День авиации

By Euronews

СМИ КНДР опубликовали фотографии Ким Чен Ына и его дочери

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и его дочь посетили базу ВВС КНДР по случаю Дня авиации. Снимки опбликовали государственные СМИ страны.

Празднование состоялось 30 ноября, спустя неделю после того, как Пхеньян заявил, что вывел на орбиту свой первый спутник-разведчик и пообещал запустить еще несколько в ближайшем будущем.

Ким Чен Ын с дочерью 朝鮮通信社/AP

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его коллеги из Южной Кореи и Японии решительно осудили космический запуск, отметив, что это оказывает дестабилизирующее воздействие на регион.