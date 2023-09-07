Париж 2024. "Флага России "не может быть" на Олимпиаде", - Макрон

By Euronews, AFP

Отвечая на вопрос о возможном присутствии российских спортсменов на играх 2024 года в Париже, президент Франции заявил, что российский флаг не может быть поднят на Олимпиаде "в то время, когда Россия совершает военные преступления".

На фоне вопросов о возможном участии российских и белорусских спортсменов в следующих Олимпийских играх в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на Олимпийских играх в Париже "не может быть российского флага", поскольку России там "не место в то время, когда она совершает военные преступления".

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В интервью спортивной газете L'Equipe, опубликованном в среду вечером, Макрон заявил, что, по его мнению, существует "консенсус" по поводу отказа от российского флага на Играх 2024 года.

Однако он добавил, что окончательное решение о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в индивидуальном порядке будет зависеть от Международного олимпийского комитета (МОК) и его главы Томаса Баха.

Несмотря на продолжающееся вторжение России в Украину, поддержанное давним союзником Москвы - Беларусью, - МОК рекомендовал разрешить спортсменам из России и Белоруссии выступать на международных соревнованиях в качестве индивидуальных нейтралов. При этом они должны будут выступать под нейтральным флагом, а их участие будет зависеть от того, поддерживали ли они активно войну на Украине.

"Настоящий вопрос, который предстоит решить олимпийскому миру, - какое место отвести этим российским спортсменам, которые иногда готовились всю жизнь, а могут оказаться и жертвами этого режима", - сказал Макрон в интервью французской газете.

По его словам, "реальный вопрос" заключается в том, как провести различие между российскими спортсменами, поддерживающими военные действия Путина, и теми, кто является жертвой режима.

"Это реальный вопрос, и поэтому именно здесь олимпийский мир должен по совести высказать свое мнение и указать гарантии", - сказал французский президент.

"И это должны понять украинцы [...] Это очень непростой поиск максимального равновесия".