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Украина

Украина пригрозила бойкотом ОИ-2024, если к ним допустят россиян и белоруссов

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 Euronews
Олимпийские кольца на фоне Эйфелевой башни
Олимпийские кольца на фоне Эйфелевой башни   -   Авторское право  AP Photo//Michel Euler

Украина намерена бойкотировать летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже, если Международный олимпийский комитет примет решение допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

Как пояснил в соцсетях Вадим Гутцайт - министр спорта подвергшегося вторжению со стороны РФ государства, "его позиция остается неизменной: пока продолжается война в Украине, российские и белорусские спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях", - написал он в Facebook.

Украинский министр отреагировал на заявление МОК в среду о необходимости "дополнительно изучить возможность допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе".

Глава Олимпийского комитета Дании и министр культуры Великобритании осудили любые инициативы, которые позволят (российскому) президенту Владимиру Путину узаконить свою незаконную войну в Украине". С ними согласен литовский борец греко-римского стиля.

Я смотрю на это, мягко говоря, негативно. Большинство российских спортсменов поддерживают продолжающуюся агрессию. Они участвуют в парадах, выступают в соцсетях за войну. Я не могу представить, как украинец, чья семья, возможно, пострадала, сможет участвовать в соревнованиях с россиянами
Мантас Княстаутас
борец греко-римского стиля

Мэр Парижа Анн Идальго хотела бы, чтобы российские спортсмены могли участвовать в Олимпиаде, но под нейтральным флагом. МОК в ответ напомнил, что оргкомитет ОИ в Париже не принимает таких решений; международная федерация каждого вида спорта, участвующего в Олимпийских играх, обладает "единоличной властью" в этом вопросе.

МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях в конце февраля прошлого года. В начале декабря запрет был продлён.