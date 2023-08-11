В эксклюзивном интервью "евроньюс" из Киева один из ведущих советников президента Украины делится своими взглядами на ход контрнаступления Украины и перспективы мирных переговоров с Россией.

Анелиз Боржес, "евроньюс": Украина "очень оптимистично оценивает" происходящее на передовой ее контрнаступления. Это утверждает один из ведущих советников Владимира Зеленского, Михаил Подоляк, который в беседе с Euronews из Киева утверждает, что украинские войска "постепенно продвигаются вперед", но Запад должен и дальше поддерживать Украину в ее противостоянии России.

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Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса Президента Украины: Тут важный вопрос, который хорошо было (бы), чтобы наши партнеры понимали. Знаете, когда вы 20 лет боитесь российскую армию и говорите, что это вторая армия мира, и потом ожидаете, что ее можно будет уничтожить, ну, имеется в виду сломить сопротивление, в течение считанных дней - это немножко странно выглядит для нас.

На самом деле эта война будет занимать еще какое то время. Это время определяется количеством ресурса, который есть у Украины. Его на сегодняшний момент не совсем достаточно. Поэтому мы надеемся, что все таки поставки ресурсов будут увеличены, и, соответственно, это приведет к ускорению наступательных операций.

Анелиз Боржес, "евроньюс": Я спросила у Михаила Подоляка как одного из ближайших советников президента Украины, как чувствует себя Владимир Зеленский - после 530 с лишним дней войны.

Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса Президента Украины: Президент находится в абсолютно рабочем, максимально собранном состоянии, потому что понимает цену, которую в итоге мы платим, и в итоге мы можем заплатить в результате этой войны. Но это фундаментальная для нас война, это исторический момент. И, соответственно, президент абсолютно точно понимает, на каком историческом этапе мы находимся.

И, соответственно, он и отмобилизован максимально, и максимально погружен в войну, и тратит максимально все свое время на то, чтобы анализировать процессы, которые происходят во время войны, (на то, чтобы) вести практически постоянно в режиме онлайн диалоги и двусторонние, и многосторонние, быть актуализированным во время войны, потому что он общается на внутреннем пространстве, в том числе с вооруженными силами, с бригадными командирами и так далее, и тому подобное. Президент максимально погружен в войну и пытается найти решения, оптимальные для правильной финализации этой войны.

Анелиз Боржес, "евроньюс": Хочу точно понять: вы говорите, что президент Зеленский ищет решение (войны). Будет ли частью этого - сесть за за стол переговоров с Россией?

Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса Президента Украины: А стол переговоров с кем? С теми, кто демонстративно убивают и хотят быть безнаказанными? Тогда вы должны задать (себе) вопрос: Вы готовы не наказывать за убийство? Вы готовы взять на себя вину за то, что мир останется с убийцами во главе другой страны?

Поэтому переговорного процесса быть не может на сегодняшний день, потому что Россия не хочет переговорного процесса. Россия не хочет мира. Знаете, что подразумевается, когда Россия говорит о переговорном процессе? Россия хочет получить следующее: она хочет резко снизить интенсивность войны, боевых действий. Она хочет сохранить линию разделения новую. Она хочет оставить свои войска на оккупированной территории, и она хочет таким образом заморозить войну, заморозить на долгое время, пока она будет вкладывать деньги в дополнительную милитаризацию. А после этого мы с вами получим опять же те же теракты, получим следующий этап войны и так далее.

Россия не хочет мира. Услышьте, пожалуйста: нельзя договариваться с людьми, которые заходят на вашу территорию, нарушая международное право, убивают масштабно ваших людей, каждый день атакуют крылатыми баллистическими ракетами ваше гражданское население, которое насилуют, строят сети пыточных, пытают людей, воруют - десятками тысяч - детей и так далее. Нельзя это оставлять безнаказанным.