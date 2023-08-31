Воздушные рабочие войны: как дроны меняют картину боевых действий в Украине

By Euronews

По официальным данным, за первые месяцы войны количество украинских компаний, производящих беспилотные летательные аппараты увеличилось более чем в пять раз. Сейчас этот сектор переживает небывалый бум.

На поле боя они стали незаменимы.

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Беспилотные летательные аппараты - это крылья и глаза украинской армии, лишенной воздушной мощи...

Они фиксируют передвижения противника и служат для корректировки артиллерийского огня.

С их помощью Украина переносит боевые действия на территорию России, нанося удары по целям, находящимся за сотни километров от границы, в том числе в российской столице.

Дроны также доставляют медикаменты на украинские позиции и помогают эвакуировать мирных жителей из зон, где идут боевые действия.

Понимая острую необходимость в беспилотниках, украинские власти выделили почти миллиард евро на закупку и производство таких аппаратов для армии.

Этот сектор переживает небывалый подъем.

"Мы - солдаты. Делаем БПЛА для наших вооруженных сил... Когда начинали, сразу после вторжения, нас было 6-8 человек, сейчас нас более 40. Мы нанимаем новых сотрудников и расширяемся", - рассказывает директор украинской компании AirLogix Виталий Колесниченко.

Компания Drone Lab также была создана после российского вторжения в Украину для помощи ВСУ. Тогда в ней работал всего один инженер. Сейчас их двадцать, не считая более сотни добровольцев. Они изготовили более полутора тысяч беспилотников и обучили сотни украинских солдат управлять ими.