Западные СМИ: Украинское контрнаступление застопорилось

В ряде европейских столиц прошли демонстрации против войны и Путина. Западные СМИ пришли к выводу, что отсутствие значимых успехов в результате контрнаступления привело к ухудшению общественного мнения как в Украине, так и за ее пределами

В воскресенье в нескольких европейских столицах прошли антивоенные демонстрации. 20 августа исполнилось три года со дня отравления Алексея Навального.

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Это событие считается одним из ключевых в кампании Кремля по борьбе с оппозицией и теперь рассматривается как часть подготовки к войне.

В руках у протестующих бело-сине-белые флаги, ставшие символом антивоенного движения после 24 февраля 2022 года. Их используют, в частности, российские вооруженные формирования, воюющие на стороне Украины.

Кирилл Цимкарженский, активист:

— Мы сделали это, чтобы показать всем, что "вы не одни". Все, кто здесь находится, могут увидеть, что "они не одни, мы с ними, мы все вместе". Мы поддерживаем Навального, мы поддерживаем оппозицию, мы поддерживаем мир во всем мире и мы не поддерживаем Путина, его диктатуру и войну.

В то же время некоторые западные СМИ утверждают, что украинское контрнаступление застопорилось.

В воскресенье, в частности, схожие по настроению статьи опубликовали The Economist и The Washington Post. Последний цитирует доклад американской разведки, в котором говорится, что Киеву не удастся в ближайшее время достичь своей ключевой цели — вернуть Мелитополь, жизненно важный порт и транспортный узел, который мог бы разрезать оккупированные территории на две части.

Обе газеты ссылаются на украинских чиновников, которые сожалеют о недостатке поставок западного вооружения, подчеркивая нехватку инженерной техники (для прорыва сильно укрепленных российских линий) и боевых самолетов.

Таким образом, сейчас обе стороны фактически вернулись к прежнему состоянию, т.е. обстреливают друг друга артиллерией/ракетами/беспилотниками, при этом продвижение на местности весьма ограничено, если вообще возможно — несмотря на то, что обе стороны регулярно сообщают о тактических успехах.

В СМИ высказывается мнение, что война зашла в тупик, а отсутствие значительных успехов приводит к ухудшению общественного настроения как в Украине, так и за ее пределами.