ISW: контрнаступление на западе Запорожья

В очередном бюллетене Институт изучения войны анализирует ситуацию на западе Запорожской области.

Украинские войска продолжили контрнаступление на западе Запорожской области и продвинулись к востоку от села Работино, сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем последнем бюллетене.

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Американский аналитический центр ссылается на геолокационные данные, свидетельствующие о том, что украинские войска продвинулись к северо-востоку от Работина и, вероятно, добились значительных успехов в соседних районах, учитывая постоянную активность украинских войск в лесных массивах к северо-востоку от этого населенного пункта.

Российские блоггеры также утверждают, что небольшие группы украинской пехоты при поддержке бронетехники продолжают наступление к северу и северо-востоку от Работина и в направлении села Вербовое. Они уточняют, что украинская техника может более свободно передвигаться там благодаря тому, что украинские войска разминировали минные поля.

Работино находится в 10 км к югу от Орехова и примерно в 80 км от Мелитополя - города, который российские войска используют как основной логистический центр для оккупированных территорий на юге Украины.

Российские источники утверждают, что украинские войска направили "основные резервы" для проведения контрнаступления в западной части Запорожской области; они опираются на разрозненных наблюдениях за украинскими бригадами, оснащенными западной техникой.

В ISW считают, что российские источники, по-видимому, неверно воспринимают ВСУ как единый контингент, который Украина может отправить на боевые действия в полном составе.

Несколько дней назад американский аналитический центр заявил, что украинские контрнаступательные операции, похоже, вынуждают российских военных перебрасывать силы на запад Запорожской области; это указывает на то, что украинские усилия там могут значительно ослабить российскую оборону.