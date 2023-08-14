Украинское контрнаступление: небольшие шаги вперед

Киев сообщает о небольших шагах вперед в изнурительном контрнаступлении - Россия продолжает ракетные обстрелы Украины

На востоке Украины сразу на нескольких направлениях идут тяжелые бои. В районе Бахмута, по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, украинские войска за прошедшую неделю освободили территорию в 3 квадратных километра.

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Маляр, также сообщила, что после активизации российских войск на Купянском и Лиманском направлениях украинские силы смогли не допустить продвижения врага и ощутимо уменьшили его наступательный потенциал.

Минобороны РФ, со своей стороны, заявило об успешном отражении атак в районе Купянска.

На юге в ночь на понедельник Россия атаковала Одесскую область ракетами "Калибр" и беспилотниками Shahed. Обломками сбитых снарядов повреждено общежитие одного из учебных заведений, жилой дом и супермаркет. Несколько человек получили ранения.

Накануне жертвами российского обстрела Херсонской области стали семь человек. Среди них - новорожденная девочка, ее 12-летний брат и их родители.

Понедельник объявлен днем траура по погибшим.

Тем временем в России в подмосковной Кубинке открылся международный военно-технический форум "Армия-2023", на котором будут представлены тысячи образцов вооружений.

Российский президент Владимир Путин, который обратился к участникам по видеосвязи, заявил, что мероприятие поможет укрепить военное сотрудничество - "на благо безопасности и стабильности в формирующемся многополярном мире".