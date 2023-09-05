Делегат Курултая и управляющий госактивами: чем известен новый министр обороны Украины

Формально сменщика Алексея Резникова должна утвердить Верховная Рада, ожидается, что это произойдёт в ближайшие дни.

В военном ведомстве Украины новое руководство. Рустем Умеров сменил на посту министра Алексея Резникова, "друга" Бена Уоллеса и переговорщика с партнёрами по коалиции "Рамштайн", при котором министерство сотрясали коррупционные скандалы.

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В воскресенье президент Владимир Зеленский заявил о необходимости "новых подходов и других форматов взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом".

На следующий день Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке.

На смену Резникову глава государства предложил кандидатуру 41-летнего украинского политика Рустема Умерова, крымского татарина, в прошлом нардепа от партии "Голос", входившего в состав делегации на переговорах с Москвой в марте 2022 года.

Умеров мог быть отравлен на тех переговорах. Сам политик позже опроверг эти сообщения западных СМИ.

С пляжа видна, как поднимается дым после серии мощных взрывов на аэродроме "Саки", Крым, 9 августа 2022 года. AP/AP

Умеров родился в городе Булунгур, Самаркандской области Узбекской ССР, куда его семья – выходцы из Алушты – была сослана при Сталине. Спустя 50 лет, когда в конце 1980-х годов началась репатриация крымских татар, семья Умеровых смогла вернуться на полуостров.

В начале 2000-х годов Умеров начал свою карьеру в телекоммуникационной отрасли, а в 2019 году был избран в народные депутаты.

Умеров пришёл в Минобороны после ряда скандалов, связанных с закупками товаров и обмундирования для армии по завышенным ценам.

В августе из-за обвинений в коррупции на местах были уволены все областные военные коммиссары. СМИ регулярно писали о случаях предоставления отсрочки или освобождения от призыва за взятки.

В своих публичных заявлениях президент Зеленский неоднократно указывал на то, что действенная борьба с коррупцией – одно из главных условий евроинтеграции Украины.

Представитель Крыма на посту министра обороны

В качестве депутата Умеров был сопредседателем межфракционного объединения "Крымская платформа", которая координировала международные дипломатические усилия по реинтеграции аннексированного Россией полуострова. Он также вошёл в группу по разработке Стратегии деоккупации Крыма и Севастополя.

Кроме того, с 2007 года Умеров – советник лидера крымскотатарского народа и экс-главы Меджлиса Мустафы Джемилева.

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Благодаря этому Умеров стал одним из проводников международной стратегию Зеленского, уделяя особое внимание развитию связей в исламском мире.

Умеров владеет турецким языком.

Татары, составляющие 12-15% населения Крыма, в большинстве своём бойкотировали непризнанный большинством стран мира "референдум" о статусе полуострова 16 марта 2014 года.

Москва объявила Меджлис, выборный представительный орган крымских татар, вне закона, приравняв его к экстремистской организации.

В 2017 году Меджлис подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против РФ.

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После начала полномасштабного вторжения России в Украину Умеров неоднократно участвовал в негласных переговорах с Москвой, в частности, по вопросам обмена пленными и эвакуации гражданского населения.

Крымские татары ожидают начала пятничной молитвы в мечети в Сары-Су, Крым, 24 октября 2014 года. Alexander Zemlianichenko/AP

Он входил в состав украинской делегации, которая под эгидой Турции и ООН заключила зерновое соглашение, позволившее Киеву экспортировать через Босфор порядка 36 млн тонн агропродукции.

В июле Россия вышла из сделки, заявив, что параллельное соглашение, которое должно было устранить препятствия для российских поставок продовольствия и удобрений, не было выполнено Западом.

Менеджер приватизации

В сентябре 2022 года Умеров был назначен главой Фонда государственного имущества – это важная должность в стране, где процессу приватизации мешает коррупция. С начала 2023 года, как свидетельствуют данные ФГИ, малая приватизация принесла в бюджет около 2,5 млрд гривен.

Согласно индексу восприятия коррупции Transparency International, Украина занимает 116-е место из 180, однако благодаря усилиям, предпринятым в последние годы, Киеву удалось подняться в рейтинге.

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Министр контрнаступления?

Эксперты отмечают, что назначение Умерова на пост министра обороны вряд ли приведёт к каким-либо изменениям на поле боя. Командующим вооружёнными силами Украины остается генерал Валерий Залужный. На южном направлении подразделения ВСУ возглавляет бригадный генерал Александр Тарнавский.

Контрнаступление Киева натолкнулось на жёсткое сопротивление России, но в воскресенье военное руководство Украины подтвердило, что ВСУ прорвали ключевую линию российской обороны в Запорожской области.

Ожидается, что на этой неделе парламент утвердит назначение Умерова.

"Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях", – заявил украинский президент.