Путин не пострадал, атака беспилотников на Кремль отражена - пресс-служба президента РФ

В ночь на среду была совершена попытка атаковать Кремль с помощью беспилотников, сообщили в пресс-служба российского президента, обвинив в нападении Украину.

Пресс-служба президента РФ обвиняет в нападении Украину и "расценивает попытку удара как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ накануне Дня победы".

Сообщается, что "два беспилотных летательных аппарата были нацелены на резиденцию президента в Кремле".

"Атака была успешно отбита", отмечается в сообщении.

"В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", - подчеркнули в кремлевской пресс-службе.

В Киеве пока не комментировали заявления РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Финляндии.

Полеты БПЛА в Москве теперь под запретом

"Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти", - сообщил в среду мэр российской столицы Сергей Собянин.

Решение принято для предотвращения несанкционированного использования беспилотников, "которые могут затруднить работу правоохранительных органов".

Несанкционированный запуск беспилотных летательных аппаратов, подчеркнул Собянин, "является правонарушением и влечёт за собой административную и уголовную ответственность".

"Хлопок похожий на раскат грома"

В телеграм-канале "Соседи. Замоскворечье-Якиманка" опубликовано видео, на котором виден дым, поднимающийся с территории Кремля. Жители района сообщали о "хлопке", похожем "на раскат грома".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков добавил, что несмотря на атаку беспилотников на Кремль планы по проведению парада 9 мая не изменились. Он уточнил, что российский лидер примет участие в параде.