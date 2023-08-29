Кремль: Путин не поедет на похороны Пригожина

В Кремле подтвердили, что Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах Евгения Пригожина. Как обладатель звания "Герой России" Евгений Пригожин должен быть похоронен с особыми почестями. На данный момент власти не разглашают информацию о церемонии
Пресс-секретарь российского президента подтвердил, что Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах Евгения Пригожина. Соучредителя ЧВК "Вагнер групп" часто называли "путинским поваром", и он долгое время считался одним из ближайших партнеров российского президента.
Как обладатель звания "Герой России" Евгений Пригожин должен быть похоронен с особыми почестями. Информация о месте, времени и деталях проведения церемонии не разглашается, официальные лица и представители "группы Вагнера" от комментариев отказываются.
В ожидании похорон сторонники Пригожина приносят цветы к стихийным мемориалам в разных российских городах:
- Без "Вагнера" на фронте все гораздо хуже. Поэтому мы сейчас скорбим. Это такая большая потеря.
- Для меня они были героями. Они были примером для русских людей, которые отдавали себя за свою страну.
Ранее ряд СМИ сообщал, что похороны пройдут во вторник на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.