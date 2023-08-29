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Кремль: Путин не поедет на похороны Пригожина

Президент Российской Федерации Владимир Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин Авторское право Mikhail Klimentyev/Copyright 2023 Sputnik
By Viktoria Sinkevich
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В Кремле подтвердили, что Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах Евгения Пригожина. Как обладатель звания "Герой России" Евгений Пригожин должен быть похоронен с особыми почестями. На данный момент власти не разглашают информацию о церемонии

Пресс-секретарь российского президента подтвердил, что Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах Евгения Пригожина. Соучредителя ЧВК "Вагнер групп" часто называли "путинским поваром", и он долгое время считался одним из ближайших партнеров российского президента. 

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Как обладатель звания "Герой России" Евгений Пригожин должен быть похоронен с особыми почестями. Информация о месте, времени и деталях проведения церемонии не разглашается, официальные лица и представители "группы Вагнера" от комментариев отказываются.

В ожидании похорон сторонники Пригожина приносят цветы к стихийным мемориалам в разных российских городах:

- Без "Вагнера" на фронте все гораздо хуже. Поэтому мы сейчас скорбим. Это такая большая потеря.

- Для меня они были героями. Они были примером для русских людей, которые отдавали себя за свою страну.

Ранее ряд СМИ сообщал, что похороны пройдут во вторник на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

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