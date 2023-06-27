Мятеж "Вагнера" - слабость Путина?

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Аналитик: "Имидж российского президента как великого посредника сильно пострадал, но его власти это не угрожает /... / Путин "не доверяет своей армии".

"А__ура великого посредника и опоры стабильности России на данный момент очень сильно повреждена. Но сейчас одно дело — повредить имиджу, а другое — нанести ущерб его силе, его реальной власти", - рассуждает о последних событиях в России Мира Милошевич, исследователь Королевского института Элькано. Она специализируется на России, Евразии и Балканах.

Бунт лидера группы "Вагнера" Евгения Пригожина вызывает ряд вопросов касательно позиции президента РФ Владимира Путина. Но Мира Милошевич, исследователь испанского Королевского института Элькано, не видит признаков того, что это может стать началом конца Путина. Она считает, что его уязвимость скорее политическая, чем военная.

"На данный момент нет чётких указаний на то, что восстание серьёзно угрожает власти Владимира Путина. Передача власти от "Вагнера" российским вооруженным силам уже осуществлена. Поэтому сбоев в координации военных действий российских сил на Украине не будет. "Вагнер" - это наступательная группа. В данный момент она не нужна России, она не обязательна, потому что у России сейчас оборонительная стратегия перед лицом украинского контрнаступления", - говорит Милошевич.

На местах в Украине кризис подрывает боевой дух военнослужащих, поскольку, по мнению экспертов, "они никогда не понимали реальных целей военной операции".

Более того, есть предположение, что Путин произведет изменения в военном и правительственном руководстве, воспользовавшись выборами 2024 года.

Олег Игнатов, старший аналитик Международной кризисной группы:

"Мы не думаем, что Путин доволен армией. Похоже, он не очень доверяет российским военным, потому что Пригожин публично критиковал их, и Путин это допустил. И, похоже, что все происходило потому, что Путин не доверял и не очень доверяет своим военным".

Хотя в России растут сомнения относительно эффпективности войны под командованием Шойгу, серьёзного непосредственного проявления их на местах не ожидается.

"Это всё ещё тяжелая война, - говорит Игнатов, - и у российской армии там ещё много проблем. И у украинской армии там тоже много проблем. И я бы не ожидал там каких-то немедленных результатов".