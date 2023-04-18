Может ли основатель ЧВК "Вагнер" сменить Путина на посту президента?

Euronews

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин со своими острыми комментариями по поводу войны в Украине попадает в заголовки газет почти ежедневно, и некоторые даже считают, что он метит на пост президента.

"Пригожин — глубоко неблаговидный персонаж, — сказал Euronews специалист по российской политике, профессор Марк Галеотти. — Это человек, который поднялся, делая всё, что нужно Путину и Кремлю, и, очевидно, в процессе добился больших успехов для себя".

Еще до того, как он отправил свою наемную армию в самые жестокие бои в Украине, Пригожин руководил "фабрикой троллей", вмешиваясь в выборы в США, и использовал бойцов своего частного ополчения в серых делах на африканском континенте.

По сообщениям, его следующая цель — захват одной из российских политических партий, что, как предупреждают аналитики Института изучения войны, может вызвать "раскол в Кремле".

"Очевидно, что он пытается поставить себя на место, где сможет играть публичную роль в российской политике, — сказал профессор политики Принстонского университета Марк Бейсингер. — Вопрос, который всё больше и больше нависает над российской политикой: что будет после Путина? Путину не грозит свержение, но он стареет, а когда диктаторы стареют, те, у кого есть амбиции, пытаются занять позицию, чтобы потенциально заполнить пробел, оставшийся после смерти лидера".

У Пригожина нет ни друзей, ни союзников

Политическая власть Пригожина опирается на ЧВК "Вагнер" — ни один другой российский политик не обладает такой военной силой, — а его огромное состояние было "накоплено при защите слабых африканских режимов в обмен на их золотые рудники", указывает Бейсингер, хотя и сомневается, что "повар Путина" когда-либо будет напрямую противостоять российскому президенту.

Воодушевленный успехами в Украине, Пригожин, безусловно, вызвал бурю в российской политике. Он пошел на конфликт с губернатором Санкт-Петербурга и выступил против Минобороны.

В марте он открыто опроверг утверждение Кремля о том, что российская армия борется с нацистами в Украине, а в выходные, похоже, призвал прекратить боевые действия.

"Пригожин — это человек, который может найти способы работать в системе, но всегда находится на краю этой системы, на границах допустимого и раздвигает эти границы, — сказал Марк Бейсингер. — Он не отождествляет себя с олигархической элитой, а является её аутсайдером, хотя и богатым".

Мурал с надписью "Группа Вагнера — русские витязи" в Белграде, Сербия. 13 января 2023. Darko Vojinovic/AP Photo

Считается, что Евгений Пригожин — выходец из рабочего класса и провел девять лет в тюрьме за кражу перед распадом Советского Союза в 1980-х годах.

Пригожина терпят, потому что он "полезен Путину", объясняет Бейсингер. "Во время войны он оказывает государству услуги, которые не могут оказать военные. Для него всё это может очень быстро развалиться. Но он также может получить влияние, если заключит нужные союзы".

Вендетты — его хобби

Аналитик Марк Галеотти более скептичен. "Я не вижу признаков каких-либо политических амбиций, — сказал он в интервью Euronews. — Все эти разговоры о том, что он может стать следующим президентом или министром обороны — абсолютная чушь".

Даже до того, как наемники ЧВК "Вагнер" были отправлены в бахмутскую "мясорубку" на востоке Украины, они насчитывали 30 000 человек по сравнению с 800 000 с лишним военнослужащих регулярной армии. Кроме того, они в большой степени зависят от российских военных в плане боеприпасов.

Это делает Пригожина "относительной мелюзгой", говорит Галеотти, отмечая, что он также сильно зависит от государственных контрактов и нуждается в разрешении Путина на управление группой наемников, поскольку они технически запрещены российским законодательством.

"Даже если бы ему дали больше власти, он был бы инструментом Кремля, а не обладал реальной автономией", — считает Галеотти.

Тем не менее добавил: "Я думаю, что исключать Пригожина всегда опасно. Он предприимчив. Он оппортунист, и он безжалостен. Он сделает всё, что потребуется".

Президент РФ Владимир Путин в ресторане Евгения Пригожина. 11 ноября 2011. Misha Japaridze/AP Photo

Более серьезным препятствием для предполагаемых политических планов Пригожина может быть сам Пригожин. "Не понимая, что он играет с большими мальчиками", "бандитствующий бывший заключенный", возможно, зашел слишком далеко, "разбрасываясь своим весом" и "изливая ярость" на представителей власти в России, предполагает политолог.

"Это человек с очень сильной жилкой злобы, я склонен сказать, что вендетта — его главное хобби", — заявил Марк Галеотти.

Некоторые утверждают, что убийство популярного Z-блогера Владлена Татарского в результате взрыва бомбы было предупреждением Пригожину, поскольку это произошло в кафе, которым тот когда-то владел. Однако существуют и другие теории, например, что за взрывом стоит Украина.

"В прошлом году Пригожин был на подъеме, потому что российские военные отчаянно нуждались в дополнительной рабочей силе, — говорит политолог. — После частичной мобилизации у российских военных стало на 300 000 человек больше, и Вагнер стал гораздо менее ценным".

Тогда что стоит за этими слухами?

Марк Галеотти считает, что политические враги Евгения Пригожина с удовольствием продвигают идею о политических амбициях основателя ЧВК "Вагнер", чтобы вбить клин между ним и Путиным.

"В нынешних условиях очень опасно, когда о тебе говорят как о человеке, который хочет стать следующим президентом", — отмечает политолог.

С начала войны в Украине ряд олигархов и критиков Путина были найдены мертвыми, что вызывает вопросы о том, не слишком ли часты эти случаи, чтобы быть случайными. По данным российских информационных агентств, некоторые из них случайно выпали из окон больниц, другие споткнулись, спускаясь с нескольких лестничных пролетов.

Российские наемники в северном Мали AP Photo

По мнению Марка Галеотти, спекуляции и интерес к Пригожину в конечном итоге отражают нечто, возможно, более тревожное. "Существует ужасное увлечение этими наемными силами, которые, кажется, полностью игнорируют основные нормы цивилизованного поведения. На фоне этих людей обычные российские военные выглядят как бойскауты".

В сети распространились видеоролики, в которых наемники ЧВК "Вагнер" казнят дезертиров кувалдами, а в Украине их обвиняют в изнасилованиях.

"Многие люди не понимают Пригожина, — говорит Галеотти. — Он стал чем-то вроде чернильной кляксы Роршаха. Если вы хотите верить в то, что Пригожин — свободолюбивый наемный чемпион, который делает то, что хочет, то хорошо. Если вы хотите верить, что он просто кровавый исполнитель желаний Путина, то хорошо. У каждого может быть свой личный Пригожин".