Американский солдат сбежал в Северную Корею из аэропорта

Euronews

Мотивы военнослужащего пока не установлены. Наблюдатели полагают, что КНДР теперь будет использовать инцидент в целях пропаганды.

Пентагон подтвердил, что гражданин США, который без разрешения пересек границу между Северной и Южной Кореей — солдат Трэвис Кинг, которой ранее почти два месяца находился в дисциплинарной части по обвинению в нападении. Он должен был вернуться в США для увольнения, но вместо этого сбежал из аэропорта, присоединившись к экскурсии по демилитаризованной зоне.

В Белом доме и в Пхеньяне пока никак не комментирует произошедшее.

"Один из наших военнослужащих, находившийся на экскурсии, умышленно и без разрешения пересек военную демаркационную линию. Мы полагаем, что он находится под стражей в КНДР, поэтому мы внимательно следим за ситуацией и проводим расследование. Мы работаем над тем, чтобы уведомить ближайших родственников военнослужащего и принять меры по урегулированию этого инцидента", — сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

Проводится расследование, мотивы солдата пока не установлены.

“Возможно, он просто пытается избежать обвинений и теперь, находясь в Северной Корее, вероятно, значительно ухудшил свое положение”, — говорит Тара Копп из Associated Press.

По мнению наблюдателей, Северная Корея может использовать задержанного американского солдата в целях пропаганды и шантажа.

В 2018 году были освобождены трое граждан США, которые находились в заключении в КНДР. Годом ранее студент Отто Уормбир, обвиненный в краже плаката, вернулся домой в состоянии комы и позднее скончался.

В среду утром Северная Корея запустила две баллистические ракеты. В Южной Корее этой назвали серьезной провокацией.