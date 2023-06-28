Путин пытается "разрушить репутацию" Пригожина (ISW)

Президент России пытается представить лидера ЧВК "Вагнер" коррумпированным лжецом" в глазах общественности, считают аналитики Института изучения войны.

После того, как в минувшие выходные Евгений Пригожин попытался устроить вооружённый мятеж, Владимир Путин решил добиться того, чтобы он лишился доверия вагнеровцев и тех, кто поддерживает его в российском обществе.

Авторитет самого Владимира Путина был подорван, уверены эксперты ISW. Теперь он, вероятно, проведёт зачистку в рядах своих подчинённых, чтобы избавиться от всех критически настроенных или колеблющихся.

"Путин скорее всего решил, что не может устранить Пригожина, не сделав при этом из него мученика", - говорится в свежей публикации ISW.

"Пригожин все ещё пользуется некоторой поддержкой в российском обществе и регулярных войсках", - утверждается далее. - Кремлю нужно добиться того, чтобы эти группы разочаровались в Пригожине".

Босс наёмников, бизнесмен, некогда союзник Путина впал в немилость к Кремлю, когда начал открыто говорить о неудачах СВО. Кроме того, он опроверг ключевые аспекты кремлёвского нарратива о том, что Украиной управляют нацисты, осыпал обвинениями военное руководство страны.

"Пригожин... [обвинил] Министерство обороны России в жестоком обращении с кадровыми российскими военнослужащими. Это, вероятно, понравилось многим военным и их семьям, разочарованным мобилизацией, потерями, нехваткой снабжения и большими человеческими жертвами", - пишут эксперты ISW.

"Кремлю необходимо отделить дело Пригожина от его персоны, чтобы нападки на самого Пригожина не воспринимались как атака Кремля на его популярное у людей повествование и заявленные им цели, а именно: наказание преступного, некомпетентного руководства Минобороны России", - добавляют они.

Путин впервые публично заявил, что "содержание всей группы "Вагнер" полностью обеспечивалось государством", что выплаты вагнеровцам и их семьям осуществлялись из госбюджета.

Профессор политологии Принстонского университета Марк Бейссинджер сказал в интервью Euronews в апреле, что Пригожин был "полезен Путину", потому что его вооружённая группа могла "оказывать услуги" отдельно от государства. До поры до времени.

Во вторник в своём обращении к военным Путин рассказал, что компания "Конкорд", принадлежащая бизнесмену (с недавних пор президент его фамилии не называет), с мая 2022 по май 2023 гг. получила 80 миллиардов рублей госсредств (854 миллиона евро) за поставку питания российской армии.

Он дал понять, что будет проведено расследование финансовой деятельности "Конкорда" и добавил: "Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл, или, скажем так, украл поменьше".

"Эти может стать оправданием для будущей конфискации активов Пригожина через обвинения в коррупции", - пишут аналитики Института.

"Пригожин построил свой личный бренд на критике российского военного командования и бюрократов за коррупцию и связи с западными странами, и Путин, вероятно, пытается лишить Пригожина его популистской привлекательности, обвинив его в тех же грехах", - добавляют они.

Кроме того, Кремль активно призывает вагнеровцев подписать контракт с Министерством обороны РФ в обмен на "прощение" за участие в мятеже.