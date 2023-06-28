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Путин пытается "разрушить репутацию" Пригожина (ISW)

Putin speaks as he meets with Russian servicemen at the Kremlin in Moscow, Russia, Tuesday, June 27, 2023.
Putin speaks as he meets with Russian servicemen at the Kremlin in Moscow, Russia, Tuesday, June 27, 2023. Авторское право Mikhail Tereshchenko/Sputnik
 Joshua Askew

Президент России пытается представить лидера ЧВК "Вагнер" коррумпированным лжецом" в глазах общественности, считают аналитики Института изучения войны.

После того, как в минувшие выходные Евгений Пригожин попытался устроить вооружённый мятеж, Владимир Путин решил добиться того, чтобы он лишился доверия вагнеровцев и тех, кто поддерживает его в российском обществе. 

Авторитет самого Владимира Путина был подорван, уверены эксперты ISW. Теперь он, вероятно, проведёт зачистку в рядах своих подчинённых, чтобы избавиться от всех критически настроенных или колеблющихся.  

"Путин скорее всего решил, что не может устранить Пригожина, не сделав при этом из него мученика", - говорится в свежей публикации ISW.

"Пригожин все ещё пользуется некоторой поддержкой в российском обществе и регулярных войсках", - утверждается далее.  - Кремлю нужно добиться того, чтобы эти группы разочаровались в Пригожине".

Босс наёмников, бизнесмен, некогда союзник Путина впал в немилость к Кремлю, когда начал открыто говорить о неудачах СВО. Кроме того, он опроверг ключевые аспекты кремлёвского нарратива о том, что Украиной управляют нацисты, осыпал обвинениями военное руководство страны.

"Пригожин... [обвинил] Министерство обороны России в жестоком обращении с кадровыми российскими военнослужащими. Это, вероятно, понравилось многим военным и их семьям, разочарованным мобилизацией, потерями, нехваткой снабжения и большими человеческими жертвами", - пишут эксперты ISW.

"Кремлю необходимо отделить дело Пригожина от его персоны, чтобы нападки на самого Пригожина не воспринимались как атака Кремля на его популярное у людей повествование и заявленные им цели, а именно: наказание преступного, некомпетентного руководства Минобороны России", - добавляют они.

 Путин впервые публично заявил, что "содержание всей группы "Вагнер" полностью обеспечивалось государством", что выплаты вагнеровцам и их семьям осуществлялись из госбюджета.

Профессор политологии Принстонского университета Марк Бейссинджер сказал в интервью Euronews в апреле, что Пригожин был "полезен Путину", потому что его вооружённая группа могла "оказывать услуги" отдельно от государства. До поры до времени.

Во вторник в своём обращении к военным Путин рассказал, что компания "Конкорд", принадлежащая бизнесмену (с недавних пор президент его фамилии не называет), с мая 2022 по май 2023 гг. получила 80 миллиардов рублей госсредств (854 миллиона евро) за поставку питания российской армии. 

Он дал понять, что будет проведено расследование финансовой деятельности "Конкорда" и добавил: "Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл, или, скажем так, украл поменьше".

"Эти может стать оправданием для будущей конфискации активов Пригожина через обвинения в коррупции", - пишут аналитики Института.

"Пригожин построил свой личный бренд на критике российского военного командования и бюрократов за коррупцию и связи с западными странами, и Путин, вероятно, пытается лишить Пригожина его популистской привлекательности, обвинив его в тех же грехах", - добавляют они.

Кроме того, Кремль активно призывает вагнеровцев подписать контракт с  Министерством обороны РФ в обмен на "прощение" за участие в мятеже.

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