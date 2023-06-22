Пригожин: "Россия проснётся в какой-то день и выяснит, что уже и Крым отдан украинцам"

Глава ЧВК "Вагнер" утверждает, что Министерство обороны РФ скрывает потери России в Украине и предупреждает, что Москва может потерять Крым.

Глава "Вагнера" Евгений Пригожин обвиняет Кремль в сокрытии потерь России и фактов о наступлении украинских войск.

"Они лгут народу", - сказал он в четырехминутном аудиообращении.

По словам Пригожина, украинцы идут к Молочному Лиману, чтобы вернуть территорию, захваченную российскими войсками в Запорожской области.

Пригожин: "Россия в какой-то день проснётся, и уже Крым отдан украинцам"

Если так пойдет и дальше, то однажды россияне проснутся, а Крым уже украинский, говорит Пригожин.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году.

61-летний Пригожин, возглавляющий частную военную компанию "Вагнер", вновь упрекнул министра обороны России Сергея Шойгу. Он заявил, что Шойгу бросил российских моряков на корабле "Москва".

Советник президента Украины Антон Геращенко уверен, что Пригожин "паникует" из-за ситуации на фронте.

В последние месяцы глава "Вагнера" несколько раз жаловался, что его наемники не получают достаточно оружия и боеприпасов от Министерства обороны России. Он также неоднократно критиковал военное руководство.