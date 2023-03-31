ЧВК "Вагнер": выход из тени Кремля

Эммануэль Макрон, президент Франции: _"Это группа преступных наемников"._Так французский лидер охарактеризовал ЧВК "Вагнер".

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд во время слушаний в американском Сенате заявил:"Пригожина, который заправляет этим делом, я считаю военным преступником".

Что представляет из себя группа "Вагнера" и каковы ее отношения с правительством Путина?

ЧВК была основана в 2013 году и, как утверждается, является частной военной компанией.

Самуэль Рамани, научный сотрудник RUSI (Королевский объединённый институт оборонных исследований): "Однако, но на самом деле, это де-факто расширение российских органов и аппаратов, связанных с безопасностью, в частности, Главного разведывательного управления".

Более 80% "вагнеровцев" - осужденные. Независимые эксперты ООН по правам человека осудили использование вербовщиками ЧВК "тактики давления" и призвали российские власти пресечь вербовку заключенных для войны в Украине.

Самуэль Рамани, научный сотрудник RUSI (Королевский объединённый институт оборонных исследований): "Учебный центр находится очень близко к базе ГРУ. Это очень интересно, потому что это показывает связи, возможно, между разведывательными службами России и группой "Вагнер".

"Вагнеровцы" дислоцируются в разных странах мира, где на карту поставлены интересы России.

Дислокация ЧВК "Вагнер" Euronews

Самуэль Рамани, научный сотрудник RUSI (Королевский объединённый институт оборонных исследований):"Начиная с Донбасса, затем в Сирии и Ливии, а затем во многих различных конфликтных зонах Африки к югу от Сахары, таких как Мозамбик, Мали и Центральноафриканская Республика".

В составе ЧВК "Вагнер" против Украины воюют порядка 50 тысяч наемников. Возможно, их стало меньше, полагает эксперт.

Самуэль Рамани, научный сотрудник RUSI (Королевский объединённый институт оборонных исследований): "Тяжелые потери в Бахмуте, а также нехватка заключенных и сомнительный успех других его усилий по вербовке, вероятно, уменьшили их число".

Из тюрьмы - в Кремль

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Основатель ЧВК "Вагнер" петербургский олигарх Евгений Пригожин с нетривиальной историей успеха. В восьмидесятых он сидел в тюрьме. Выйдя на свободу занялся бизнесом. СМИ нередко называют его "поваром Путина": Пригожин владеет ресторанами и кейтеринговыми компаниями, которые предоставляют услуги для Кремля. Сегодня Пригожин владеет компаниями в консалтинговой, военной и медиа сферах.

Бизнес Пригожина Euronews

Самуэль Рамани, научный сотрудник RUSI (Королевский объединённый институт оборонных исследований): "Его власть неразрывно связана с давними отношениями с Владимиром Путиным. Пригожин управляет горнодобывающими активами в Африке, которые являются довольно прибыльными - золото и алмазы. Но он не контролирует такие официально признанные государственные компании, которые есть у большинства других олигархов".

Впрочем, говорят эксперты, у бизнесмена не все так гладко. У Пригожина есть соперники среди высокопоставленных российских военных. В их числе Валерий Герасимов - начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, один из архитекторов войны в Украине.

Самуэль Рамани, научный сотрудник RUSI (Королевский объединённый институт оборонных исследований): "Пригожин любит утверждать, что он очень эффективно управляет армией внутри армии. У него есть реактивные самолеты, противоракетная оборона, боеприпасы и различные виды артиллерии. Но на самом деле, он становится все более зависимым от внешних поставок. Так что я не думаю, что Пригожин играет очень важную роль в принятии стратегических решений на передовой, вне контекста Донецка".

Бойцов ЧВУ "Вагнер" обвиняли в военных преступлениях, пытках и изнасилованиях, совершенных в районах, где они находились.

Самуэль Рамани, научный сотрудник RUSI (Королевский объединённый институт оборонных исследований): "Тех из них, кто решит жить в России, и остаться в России, вероятно, будет очень трудно подвергнуть судебному преследованию, потому что Россия не является стороной МУС, и придерживается политики не выдачи своих граждан этим международным органам и, конечно, украинским или западным судам.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за дискредитацию добровольческих формирований, содействующих Вооруженным Силам РФ. Максимальный срок наказания до 15 лет лишения свободы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что ЧВК "Вагнер" относится к таким формированиям.