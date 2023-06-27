Путин: вагнеровцы смогут продолжить службу в России после подписания контракта

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Следствие по делу о вооруженном мятеже ЧВК "Вагнер" прекращено. Тяжелая техника вагнеровцев передается в подразделения ВС РФ.

Срочное обновление: Следствие по делу о вооруженном мятеже ЧВК "Вагнер", которое было возбуждено ФСБ России, прекращено, сообщили во вторник в Центре общественных связей ФСБ РФ. В Министерстве обороны добавили, что тяжелая техника ЧВК будет передана в подразделения Вооруженных сил.

Вагнеровцев использовали втемную и было сделано всё, чтобы предотвратить кровопролитие в стране, с таким утверждением президент России Владимир Путин выступил в телеобращении, показанным перед началом совещания с руководителями силовых ведомств, на котором присутствовал и глава Минобороны Сергей Шойгу.

Следствие по делу о вооруженном мятеже ЧВК "Вагнер", которое было возбуждено ФСБ России, прекращено, сообщили во вторник в Центре общественных связей ФСБ РФ. В Министерстве обороны добавили, что тяжелая техника ЧВК будет передана в подразделения Вооруженных сил.

Российский президент подчеркнул в своем обращении, что "с самого начала были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы" и отметил "высочайшую консолидацию общества". Он также признал, что в ходе мятежа погибли военные летчки. По его словам, "их мужество оберегло Россию".

"Сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.Повторю, была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях", - сказал Путин.

Мятеж "Вагнера" Путин вновь назвал "предательством", но при этом пообещал, что наёмники ЧВК смогут продолжить военную службу.

"Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет — сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку", - сказал в видеообращении Путин.

Выступление Путина было показано по российскому телевидению через несколько часов после появления в интернете аудиозаписи с комментариями главы "Вагнера" Пригожина.

Основатель ЧВК заявил, что у него были две главных цели: не допустить уничтожения "самого опытного и боеспособного подразделения в России" и привлечь к ответственности за допущенные в Украине ошибки военное руководство страны.

"За решением развернуться было два важнейших фактора: первый — мы не хотели пролить русскую кровь, второй — мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране", - подчеркнул Пригожин.

Колонны ЧВК "Вагнер" за сутки, отметил Пригожин, не дошли всего 200 километров до Москвы. По его словам, мирные жители были рады их видеть. “Мы показали мастер-класс, каким могло выглядеть 24 февраля 2022 года", - заявил глава "Вагнера".

Президент США Джо Байден, выступая в понедельник в Белом доме, впервые публично прокомментировал события в России. Байден подчеркнул, что США и их союзники не имеют никакого отношения к мятежу ЧВК "Вагнер".