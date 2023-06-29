Путин вышел к людям. Пригожин намеревался захватить Шойгу и Герасимова – WSJ

Российский президент впервые посетил юг страны и пообщался с гражданами после мятежа Евгения Пригожина. На Западе считают, что власть Путина ослабла

Владимир Путин не сомневался в поддержке россиян во время военного мятежа. Об этом глава государства заявил в Дербенте в ходе своей первой региональной поездки после пригожинского "похода на Москву", вызвавшего самый серьёзный политический кризис в стране с момента его прихода к власти более 20 лет назад.

В Дагестане президент провёл совещание, посвященное развитию туризма, и даже вышел к гражданам, собравшимся на одной из площадей.

Несмотря на сигналы о том, что власти полностью контролируют ситуацию в стране, на Западе многие сделали вывод о том, что неудавшееся выступление "вагнеровцев" ослабило главу Кремля.

По словам Олафа Шольца, события 24 июня показали, что "автократические структуры, силовые структуры дали трещину".

Украинцы на своём примере знают, каково это, когда против них воюют наёмники. Всем стало ясно: частные армии всегда представляют угрозу, даже для тех стран, которые их содержат. Теперь это дошло и до России. Олаф Шольц канцлер ФРГ

The Wall Street Journal утверждает, что Евгений Пригожин планировал похитить министра обороны и начальника Генштаба во время их посещения Ростова-на-Дону. Основателю ЧВК пришлось начать мятеж раньше, чем было задумано, поскольку о его замысле узнали в ФСБ.

На этом неделе Сергей Шойгу уже показался на публике, в то время как другой давний оппонент Пригожина – Валерий Герасимов, который не упоминается ни в одном пресс-релизе Минобороны с 9 июня, – так и не появился в публичном пространстве.

Издание The Moscow Times со ссылкой на источники сообщает о вероятном аресте Сергея Суровикина. По данным газеты New York Times, со ссылкой на американских представителей, проинформированных по этому вопросу спецслужбами, один из наиболее известных российских генералов был в курсе плана Пригожина.

Соседи России по-прежнему обеспокоены вероятным присутствием "вагнеровцев" в Беларуси. В Департаменте госбезопасности Литвы (VSD) говорится, что Вильнюс оценивает связанные с этим риски.

По данным литовской разведки, среди документов, найденных во время обысков в штаб-квартире группы "Вагнер" в Санкт-Петербурге, были и доказательства информационной атаки на правительство Литвы, которая готовилась Пригожиным в 2020 году.