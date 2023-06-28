Пригожин в Беларуси. Путин поставил Россию на порог гражданской войны – Навальный

В Минске утверждают, что основатель ЧВК "Вагнер" находится на территории Беларуси. Лидер российской оппозиции возложил ответственность за мятеж на Кремль.

Вооружённый мятеж Евгения Пригожина, развернувшего своих наёмников в 200 километрах от Москвы перед т.н. "уходом в Беларусь", вызвал крупнейший за несколько десятилетий политический кризис в России.

В последние дни, когда президент страны выступает перед военными и благодарит якобы причастных к предотвращению масштабного кровопролития, ситуацию комментируют политики по всему миру. По словам отбывающего срок в колонии оппозиционера Алексея Навального, на защиту режима "никто не встал".

"Нет большей угрозы для России, чем режим Путина. Это не Запад и не оппозиция сбивали российские самолёты над Россией. Это не ФБК поставил Россию на порог гражданской войны, – написал он в соцсетях.

"Это сделал Путин персонально. Напоминаю, что он ЛИЧНО помиловал всех этих осуждённых, что ехали убивать Шойгу и кого там еще они хотели убивать", – добавил Навальный.

Как утверждают в Минске, основатель частной военной компании, которая обошлась российскому бюджету в 86,3 миллиарда рублей с мая 2022 года по май этого года, теперь находится в соседней с РФ республике. По сообщению белорусских телеграм-каналов, бизнес-джет Пригожина приземлился на военном аэродроме Мачулищи, а спустя почти 15 часов вылетел обратно в Россию.

Александр Лукашенко, принявший у себя "вагнеровцев", назвал себя "участником событий" и таким же актором, как и президент Путин, а не просто посредником на переговорах.

"Поэтому я подумал: замочить можем, я и Путину сказал: замочить можем, это не проблема. Не с первого раза, так со второго. Я говорю: "Не делайте этого", – заявил руководитель Беларуси, в очередной раз пересказывая события 24 июня.

Лукашенко также заявил, что не будет строить лагерь для наёмников ЧВК или открывать вербовочные пункты. По его словам, "вагнеровцов" не допустят к охране ядерного оружия, недавно размещённого Москвой.

Присутствие группы "Вагнер" у восточных рубежей ЕС вызывает тревогу на Западе.

"Мы видим, что происходит. Это фактическая передислокация российских войск в виде "вагнеровцев" в Беларусь, туда же отправился и глава ЧВК. Это очень негативные сигналы для нас, мы хотим донести это до наших союзников", – заявил президент Польши Анджей Дуда.

Вашингтон ввёл санкции против компаний из Африки и ОАЭ за связи с "Вагнером".

Пока неясно, как попытка мятежа отразится на деятельности ЧВК за рубежом, а также, что будет с российскими активами Пригожина.

Сообщается, что военная полиция РФ задержала 4 командиров "вагнеровцев" в Сирии. По данным саудовского телеканала "Al-Hadath", рейд проводился по трём штабам ЧВК в Дейр-эз-Зоре, Хаме и Дамаске.