60 млрд евро на восстановление Украины

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины: "Россия должна заплатить"
Конференция по восстановлению Украины закончила свою работу в Лондоне.
Еврокомиссия представила в Лондоне проект очередного фонда для нужд Украины, который в случае принятия Европарламентом и Советом ЕС позволит мобилизовать до 50 млрд евро в течение четырёх лет в виде грантов и кредитов.
Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины:
— Наши партнеры поддерживают идею использования замороженных российских активов для восстановления Украины. Это то, о чем мы говорили в течение последнего года. Россия должна заплатить за все эти разрушения, за все преступления, которые она совершила и совершает в Украине.
По оценкам Всемирного банка, первоначальная единовременная сумма неотложной помощи составит 14 миллиардов долларов. Для полного восстановления экономики страны потребуется 411 миллиардов.
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