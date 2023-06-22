60 млрд евро на восстановление Украины

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Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины: "Россия должна заплатить"

Конференция по восстановлению Украины закончила свою работу в Лондоне.

Еврокомиссия представила в Лондоне проект очередного фонда для нужд Украины, который в случае принятия Европарламентом и Советом ЕС позволит мобилизовать до 50 млрд евро в течение четырёх лет в виде грантов и кредитов.

— Мы не планировали, что это будет конференция по принятию обязательств. Тем не менее, сегодня на этой встрече мы можем объявить о выделении 60 миллиардов евро на оказание помощи Украине. И поэтому я особенно приветствую заявление ЕС о поддержке Украины из бюджета ЕС в размере 50 миллиардов евро в течение следующих трех лет Джеймс Клеверли, министр иностранных дел Великобритании

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины:

— Наши партнеры поддерживают идею использования замороженных российских активов для восстановления Украины. Это то, о чем мы говорили в течение последнего года. Россия должна заплатить за все эти разрушения, за все преступления, которые она совершила и совершает в Украине.

По оценкам Всемирного банка, первоначальная единовременная сумма неотложной помощи составит 14 миллиардов долларов. Для полного восстановления экономики страны потребуется 411 миллиардов.