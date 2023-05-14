Всеобщие выборы в Турции: идёт подсчёт голосов

В Турции только что закрылись избирательные участки. Будущее с Эрдоганом или без него? Следите за нашей текстовой трансляцией и прямым телеэфиром Euronews.
В Турции только что закрылись избирательные участки, более 64 миллионов граждан страны могли проголосовать на президентских и парламентских выборах, которые многие обозреватели называют историческими.
Впервые за два десятилетия у власти нынешний президент и лидер исламо-консервативной Партии справедливости и развития (AKP) Реджеп Тайип Эрдоган – не фаворит предвыборной гонки. Согласно опросам, с небольшим отрывом его опережает кандидат от объединённой оппозиции, сторонник светского развития республики Кемаль Кылычдароглу. Но не исключено, что ни один из кандидатов не наберёт более 50% голосов, и тогда противостояние между властью и оппозицией продолжится во втором туре, который может быть назначен на 28 мая.
На электоральных мероприятиях в Турции традиционно высокая явка. В 2018 году она составила примерно 87%.
Около 3,4 миллиона турецких граждан, проживающих за границей (из них порядка 1,5 миллиона в Германии), могли проголосовать досрочно. За воскресными выборами наблюдают сотни тысяч наблюдателей-волонтёров и представителей политических партий. Предварительные результаты начнут поступать только после 20:00 по центральноевропейскому времени. На подведение окончательных итогов выборов у Высшего избирательного совета страны (YSK) может уйти несколько дней.
Следите за нашей текстовой трансляцией и прямым телеэфиром Euronews.
Не только выборы президента
На парламентских выборах, на которых гражданам предстоит избрать 600 депутатов Великого национального собрания, зарегистрированы 36 политических партий и 151 независимый кандидат.
Для того чтобы партии прошли в парламент, они должны преодолеть 7-процентный барьер или войти в альянс, которому это удастся. Для беспартийных такого ограничения нет.
Основные коалиции?
Народный альянс: представляет нынешнее парламентское большинство. В альянс входят правящая исламо-консервативная Партии справедливости и развития (AKP), крайне правая Партии националистического движения (MHP), исламистская и ультранационалистическая Партии великого единства и исламистская Партия нового благосостояния. Все четыре партии избираются по отдельным спискам.
Альянс нации: также используется название "стол шести". Основной оппозиционный блок объединяет в себе партии с подчас противоположной идеологией, тем не менее все они выступают за возвращение парламентского режима. Партнёры по коалиции договорились вместе "быстро" снизить инфляцию, вернуть сирийских и афганских беженцев в свои страны, а также возобновить переговоры о вступлении в Евросоюз.
В альянс входят 1) левоцентристская Республиканская народная* партия (CHP), 2) отколовшаяся от неё правая националистическая "Хорошая партия" (İYİ), 3) правоцентристская Партия демократии и прогресса и 4) Партия будущего (обе возглавляют "перебежчики" из AKP), а также 5) центристская Демократическая партия и 6) исламисткая "Партия счастья".
"Хорошая партия" идёт на выборы отдельным списком, все остальные партнёры по коалиции баллотируются под знамёнами кемалистов CHP.
В случае победы Кылычдароглу вице-президентами станут два популярных политика страны – мэр Анкары Мансур Яваш и мэр Стамбула Экрем Имамоглу (оба состоят в Республиканской народной партии), – а также других входящих в альянс партий. Напоминаем, согласно конституционной реформе 2018 году, в Турции упразднена должность премьер-министра.
Альянс труда и свободы: в левый альянс формально входят "Зелёная левая партия" (YSP) и Рабочая партии Турции (TIP).
Последняя впервые с 1970 годов активно продвигает коммунистическую повестку в турецкой политике. Как отмечают СМИ, за последние полгода число членов левой организации возросло с 10 000 до примерно 40 000. Этому, в частности, способствовала кампания солидарности с пострадавшими от февральского землетрясения на юго-востоке страны. Рабочая партия Турции организовала в регионе свой гуманитарный лагерь.
Коммунисты поддерживают Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах, при этом в руководстве партии предупреждают: "Мы вместе победим Реджепа Тайипа Эрдогана, но на следующий день продолжим защищать права трудящихся от нового правительства из нынешних оппозиционеров" (комментарий депутата Эркана Баша французскому изданию Les échos).
Что касается "зелёных", в их списках фигурируют кандидаты ещё четырёх партий, включая третью политическую силу в стране – прокурдскую Демократическую партию народов (HDP), которая находится под угрозой закрытия.
*существует вариант перевода: Народно-республиканская партия.
Резюме:
Народный альянс (правые и ультраправые исламо-консерваторы и националисты): кандидат на президентские выборы – Эрдоган,
Альянс нации или "стол шести" (от левоцентристов до ультраправых): кандидат на президентские выборы – Кылычдароглу.
"Соловей Корана" против "турецкого Ганди"
В случае победы Эрдоган сможет остаться у власти до 2028 года, суть его программы – дальнейшее переустройство республики в соответствии с духом политического ислама, а также обуздание бушующего экономического кризиса. Если в первые 10 лет президентства Эрдогана, как отмечает политолог Вашингтонского института ближневосточной политики Сонер Чагаптай, "средний уровень жизнь в стране вырос с сирийского до испанского", то сейчас турки вынуждены приспосабливаться к растущим каждую неделю ценам. В прошлом году официальная инфляция превысила 85%, а турецкая лира считается одной из самых нестабильных валют в мире. Только за предвыборную программу кандидат на собственное переизбрание несколько раз объявлял о повышении зарплат бюджетников.
Кылычдароглу – противник отхода от наследия Ататюрка, сделавшего бывшую Османскую империю светской республикой. Он также обещает восстановить независимость Центробанка и покончить с "хождением своим путём" в монетарной политике – "борьбой" Эрдогана с высокими ключевыми ставками. В политическом плане лидер Республиканской народной партии (CHP) обещает амнистию тысячам заключённых (среди них – курдский лидер Селахаттин Демирташ). Кылычдароглу и в более широком смысле "стол шести" – коалиция оппозиционных партий, которая ведёт его выборы – намерены положить конец суперпрезидентской системе, созданной Эрдоганом, и вернуться к парламентскому режиму. 74-летний социал-демократ также упомянул в ходе кампании, что сделает из открытого в Анкаре в 2014 году президентского дворца с 1000 различными комнатами и помещениями "музей расточительства".
Аутсайдером президентской гонки считается Синан Оган, которого выдвинул националистический альянс. Его рейтинг, по разным прогнозам, составляет менее 5%. Политик азербайджанского происхождения в прошлом был депутатом от Партии националистического движения (MHP), которая состояла в союзе с Эрдоганом. Выступает за возвращение Турции к парламентской системе. Оган – автор более 500 научных статей. В 2009 году он защитил докторскую диссертацию в МГИМО.
11 мая с выборов неожиданно снялся кандидат от партии "Мемлекет" ("Отчизна") Мухаррем Индже, чей портрет уже был напечатан в бюллетенях. За него были готовы проголосовать от 2 до 4% избирателей. Политологи считают, что решение Индже повышает шансы на победу кандидата-кемалиста.
Прокурдская Демократическая партия народов (HDP) – третья политическая сила в стране – поддержала Кемаля Кылычдароглу, впервые не выдвинув собственного кандидата на президентские выборы. При этом HDP не входит в коалицию "стол шести". Партия находится под угрозой закрытия из-за обвинений в связях с Рабочей партией Курдистана, которую Анкара объявила террористической организацией. В парламент члены HDP будут баллотироваться от "Зелёной левой партии".
СРОЧНО: сайт Высшего избирательного совета страны (YSK) не работает.
Армия, религиозные деятели и братства, бизнес, женский электорат, средний класс, курды – кто выиграл и кто проиграл от 20-летнего правления Эрдогана?
Возьмём пример военных:
- Современной Турции, основанной Мустафой Кемалем Ататюрком, в этом году исполняется сто лет. Установившийся от Восточной Фракии до Армянского нагорья режим всегда опирался на армию в проведении модернизации страны, а с 1960-го по 1980-й года в Турции произошли три военных переворота.
- В последние годы армейцы утратили былое влияние на политику, этот процесс ускорился после неудавшейся попытки военных, связанных с проповедником Фетхуллахом Гюленом, взять под контроль ряд стратегически важных объектов в Анкаре, Стамбуле, Конье, Мармарисе, Малатье и Карсе.
- После провала путча 2016 года Эрдоган провёл "чистки" в вооружённых силах и гражданских структурах, тысячи человек потеряли работу, многие оказались за решёткой, десятки были приговорены к пожизненному заключению.
- Армия не принимала заметного участия в спасательных работах после разрушительного февральского землетрясения, унёсшего жизни 50 000 человек.
Так кто составляет "ядерный" электорат консервативного политика? На поддержку каких категорий граждан ему рассчитывать не приходится? Читайте разбор Euronews.
Мировые информагентства, турецкие журналисты и наблюдатели сообщают о высокой явке.
"Привет из Бешикташа (район в Стамбуле – Euronews). Простоял в очереди 40 минут. [...] Мирная атмосфера, чувствуется уважение и оптимизм. Я видел много молодых людей, которые голосовали впервые".
Около 5 миллионов молодых турок могли впервые поучаствовать в волеизъявлении.
Одна из избирательных урн на участке в Стамбуле была заполнена на 99% (смотрите твит):
Официальные данные о явке появятся после 21:00 по местному времени.
Битва билбордов
Реджеп Тайип Эрдоган обещает избирателям год бесплатного газа для бытовых нужд, а его соперник – 300 миллиардов долларов инвестиций в развитие технологий искусственного интеллекта, блокчейн, финтеха и биомеда.
Фото билбордов было сделано в городе Шанлыурфа на юго-востоке страны.
Какие прозвища у основных соперников?
Реджеп Тайип Эрдоган:
- "раис" (титул арабского происхождения: "лидер", "вождь");
- "соловей Корана" – в 1998 году, когда он занимал пост мэра Стамбула, Эрдоган провёл 4 месяца в тюрьме за публичную декламацию религиозных стихов, авторство которых приписывают поэту-националисту и соратнику младотурок Зие Гёкальпу:
"Мечети – наши казармы,
минареты – наши штыки,
купола – наши шлемы,
а верующие – наши солдаты".
Кемаль Кылычдароглу:
- "турецкий Ганди" – в 2017 году Кылычдароглу совершил т.н. "марш справедливости" в знак протеста против ареста депутата от кемалистской Республиканской народной партии Эниса Бербероглу. В окружении тысяч сторонников 68-летний политик за 25 дней преодолел 450 километров, которые разделяют Анкару и азиатский берег Стамбула.