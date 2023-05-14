Всеобщие выборы в Турции: идёт подсчёт голосов

16:23

Не только выборы президента

На парламентских выборах, на которых гражданам предстоит избрать 600 депутатов Великого национального собрания, зарегистрированы 36 политических партий и 151 независимый кандидат.

Для того чтобы партии прошли в парламент, они должны преодолеть 7-процентный барьер или войти в альянс, которому это удастся. Для беспартийных такого ограничения нет.

Основные коалиции?

Народный альянс: представляет нынешнее парламентское большинство. В альянс входят правящая исламо-консервативная Партии справедливости и развития (AKP), крайне правая Партии националистического движения (MHP), исламистская и ультранационалистическая Партии великого единства и исламистская Партия нового благосостояния. Все четыре партии избираются по отдельным спискам.

Альянс нации: также используется название "стол шести". Основной оппозиционный блок объединяет в себе партии с подчас противоположной идеологией, тем не менее все они выступают за возвращение парламентского режима. Партнёры по коалиции договорились вместе "быстро" снизить инфляцию, вернуть сирийских и афганских беженцев в свои страны, а также возобновить переговоры о вступлении в Евросоюз.

В альянс входят 1) левоцентристская Республиканская народная* партия (CHP), 2) отколовшаяся от неё правая националистическая "Хорошая партия" (İYİ), 3) правоцентристская Партия демократии и прогресса и 4) Партия будущего (обе возглавляют "перебежчики" из AKP), а также 5) центристская Демократическая партия и 6) исламисткая "Партия счастья".

"Хорошая партия" идёт на выборы отдельным списком, все остальные партнёры по коалиции баллотируются под знамёнами кемалистов CHP.

В случае победы Кылычдароглу вице-президентами станут два популярных политика страны – мэр Анкары Мансур Яваш и мэр Стамбула Экрем Имамоглу (оба состоят в Республиканской народной партии), – а также других входящих в альянс партий. Напоминаем, согласно конституционной реформе 2018 году, в Турции упразднена должность премьер-министра.

Альянс труда и свободы: в левый альянс формально входят "Зелёная левая партия" (YSP) и Рабочая партии Турции (TIP).

Последняя впервые с 1970 годов активно продвигает коммунистическую повестку в турецкой политике. Как отмечают СМИ, за последние полгода число членов левой организации возросло с 10 000 до примерно 40 000. Этому, в частности, способствовала кампания солидарности с пострадавшими от февральского землетрясения на юго-востоке страны. Рабочая партия Турции организовала в регионе свой гуманитарный лагерь.

Коммунисты поддерживают Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах, при этом в руководстве партии предупреждают: "Мы вместе победим Реджепа Тайипа Эрдогана, но на следующий день продолжим защищать права трудящихся от нового правительства из нынешних оппозиционеров" (комментарий депутата Эркана Баша французскому изданию Les échos).

Что касается "зелёных", в их списках фигурируют кандидаты ещё четырёх партий, включая третью политическую силу в стране – прокурдскую Демократическую партию народов (HDP), которая находится под угрозой закрытия.

*существует вариант перевода: Народно-республиканская партия.

Резюме:

Народный альянс (правые и ультраправые исламо-консерваторы и националисты): кандидат на президентские выборы – Эрдоган,

Альянс нации или "стол шести" (от левоцентристов до ультраправых): кандидат на президентские выборы – Кылычдароглу.