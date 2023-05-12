Выборы в Турции: океан дипфейков, обвинения в терроризме и "русский след"

Aylin Elci & Alexander Kazakevich

Противостояние власти и оппозиции в ходе избирательной кампании проходит на фоне вакханалии фейков, которые всё легче создавать благодаря искусственному интеллекту.

Несколько недель назад турецкие пользователи соцсетей с удивлением обнаружили, что Кемаль Кылычдароглу, главный соперник президента Реджепа Тайипа Эрдогана на воскресных выборах, прекрасно говорит по-английски.

Ролик, в котором 74-летний социал-демократ произносит речь на английском, быстро стал вирусным, а один сторонников лидера оппозиции написал в комментарии к видео в Твиттере: "Обещаю тебе, дедушка, мы сделаем тебя президентом".

Позже независимый сайт по проверке фактов Teyit выявил, что видео было сделано при помощи искусственного интеллекта. При этом авторы расследования подчёркивают, что создатель ролика этого не скрывал: "Я постоянно экспериментирую с ИИ, чтобы узнать о новых возможностях нейросети. Я решил продублировать голос Кемаля Кылычдароглу на английском", – говорилось в публикации @ytc06.

Фактчекеры Teyit также напомнили, что, судя по официальной биографии политика, размещённом на сайте парламента, Кемаль Кылычдароглу владеет французским языком на среднем уровне, добавив, что "в период выборов важно различать контент, произведённый__с помощью искусственного интеллекта, чтобы избежать распространения дезинформации".

"Когда люди не улавливают сатирический контекст, любой креатив в Интернете может быть принят за чистую монету", – заявил в интервью Euronews специалист по дипфейкам Генри Адждер.

"Известные люди и политики особенно подвержены этому риску, потому что они много говорят на камеру, не двигаясь, глядя прямо в объектив. Это самая благодатная почва для манипулирования", – пояснил эксперт.

"Парни, играть в Cambridge Analytica – выше ваших сил"

Видео, расширившее представление о языковых талантах Кылычдароглу, скорее прибавило оппозиционеру сторонников. Тем не менее 1 мая он предупредил своих подписчиков в социальных сетях о риске вмешательства в выборы, обвинив правительственных чиновников в махинациях.

"Играть в Cambridge Analytica – выше ваших сил, ребята", – написал он, ссылаясь на скандал с несанкционированным использованием персональных данных миллионов пользователей Фейсбука с целью повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году.

За последние несколько месяцев сайт Teyit разоблачил более 150 противоречивых утверждений, связанных с выборами. Среди них – неприкрытые фейки и обвинения кандидатов (в основном от оппозиции) в связях с терроризмом.

"Легко распознать, что подобный контент является подделкой, но это уже не под силу людям, которые перестали мыслить критически", – заявил турецкий эксперт по искусственному интеллекту Джем Сай в комментарии Euronews.

Океан дипфейков

Правящая исламо-консервативная партия AKP регулярно наносит удары по своим конкурентам: 7 мая на митинге в Стамбуле собравшимся показали на гигантских экранах перемонтированный предвыборный ролик Кылычдароглу, который, по последним опросам, опережает Эрдогана.

В эту фейковую версию были добавлены кадры с Муратом Карайыланом, лидер Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция, ЕС и США считают террористической организаций. Лидер РПК как будто хлопал в такт предвыборной песне оппозиции, а из динамиков звучали слова "Давайте все пойдем голосовать":

На видео с митинга, которое попало в соцсети, Эрдоган обратился к толпе (по мнению президента, послушать его пришли примерно 1,7 миллиона человек) с вопросом: "Разве могут соотечественники проголосовать за этих людей?", а затем добавил: "Посмотрите на это, это действительно важно!".

Другой кандидат в президенты, основатель националистической партии "Отчизна" Мухаррем Индже, снялся с выборов в четверг после того, как были опубликованы поддельные фото и видео сексуального характера.

"То, что я видел за последние 45 дней, я не встречал за последние 45 лет", – сказал Индже, объявляя о выходе из гонки. Бывший главный соперник Эрдогана на выборах 2018 года заявил, что на протяжении всей кампании он подвергался травле, а также обвинил правоохранительные органы в бездействии: "Фальшивые документы, видео, фальшивые фотографии... Они взяли видео с израильского порно-сайта и добавили моё лицо".

Джем Сай предупреждает, что подобные дипфейки могут быть вброшены в информационное пространство в день выборов с целью отбить у людей желание идти на голосовать или повлиять на их решение, отмечая, что у избирателей "просто не останется времени на проверку".

Кылычдароглу отреагировал на снятие кандидатуры Индже, неожиданно обратившись к россиянам c призывом не плодить фейки и "держать руки подальше от турецкого государства":

При этом доказательств причастности России к "заговорам" и созданию дипфейков лидер Народно-республиканской партии не привёл.

Как передаёт ТАСС, Дмитрий Песков заявил, что "ни о каком вмешательстве России в выборы в Турции речи идти не может".

Что с этим делать?

По словам Генри Адждера, инструменты, позволяющие верифицировать контент, постоянно совершенствуются, но он также указывает на риск возникновения "медийной иерархии": если тот или контент не сертифицирован, "люди могут при удобном случае отмахнуться от этого материала и назвать его фейком". Эксперт советует обзавестись базой разнообразных источников, которые могут себе позволить заниматься факт-чекингом.

В Турции, где, по данным "Репортёров без границ", 90% СМИ находятся под контролем правительства, это очень непросто. Государственное информагентство Anadolu, в частности, обвиняли в замалчивании итогов выборов мэра Стамбула в 2019 году, на которых победила оппозиция.

Несколько дней назад ОБСЕ заявила о своих сомнениях по поводу беспристрастности RTÜK –органа, регулирующего деятельность СМИ.

Что ждёт Турцию после выборов? У ИИ есть парочка сценариев...

В марте независимое турецкое издание 140journos попыталось представить, что может произойти после выборов. Сценарии будущего были созданы журналистами с помощью генератора изображений Midjourney и чат-бота ChatGPT.

По одной версии, Эрдоган проиграл выборы и отправился на пенсию: "Сперва было трудновато, но со временем мне стало нравиться проводить больше времени с семьёй, быть ближе к природе и уделять больше времени себе", – говорил чат-бот, выдававший себя за политика. Публикация сопровождалась фотографиями, на которых президент играет в теннис и пьёт чай в халате.

Но есть и другая версия: Эрдоган остаётся у власти, а Турция превращается в галактическую империю в стиле "Звёздных войн".

На вопрос "Каковы были самые большие трудности на пути к успеху?" искусственный интеллект, пародирующий Эрдогана, отвечает: "Нам нужно было идти в ногу со временем, внимательно следить за развитием технологий, постоянно адаптируясь к ним, и, конечно же, бороться с внутренними и внешними врагами".

Какая-то далёкая от нас антиутопия, не так ли?