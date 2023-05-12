Кто выиграл и кто проиграл от 20-летнего правления Эрдогана?

После двух десятилетий пребывания у власти Реджеп Тайип Эрдоган может уступить место своему главному сопернику. Кто составляет "ядерный" электорат консервативного политика? На поддержку каких категорий граждан ему рассчитывать не приходится?

На протяжении двух десятилетий президент Реджеп Тайип Эрдоган и его исламо-консервативная Партия справедливости и развития (AKP) доминировали в турецкой политике.

Согласно опросам, на предстоящих всеобщих выборах действующий президент может уступить своему противнику – кандидату от объединённой оппозиции и стороннику светского развития республики, Кемалю Кылычдароглу. Оба основных претендента на высший государственный пост ежедневно проводят митинги, и итоги выборов во многом будут зависеть от того, каким силам удастся мобилизовать свой электорат.

Так, какие категории населения можно считать бенефициарами правления Эрдогана? А кто, напротив, пострадал от его политики?

Выгодоприобретатели

Религиозные деятели и братства

Эрдоган позиционирует себя в качестве правоверного мусульманина. Он пользуется популярностью среди консервативных и религиозных избирателей, а Управление по делам религии (Диянет) стало при нём могущественной структурой.

В 2020 году глава организации, богослов Али Эрбас, открывал мечеть в бывшем Соборе Святой Софии.

У Диянета есть собственный телеканал (Diyanet TV), который вещает 24 часа в сутки. Бюджет религиозного СМИ сравним с бюджетом министерства.

Противники ухода от наследия Ататюрка, сделавшего бывшую Османскую империю светской республикой, критикуют ведомство за активное строительство мечетей по всей стране и введение уроков по изучению Корана для дошкольников по принципу "полного погружения в религиозный образ жизни".

Девелоперы и строительный бизнес

Эрдоган известен масштабными инфраструктурными проектами, при нём также массово возводилось жильё. Некоторые группы и подрядчики, близкие к правительству, получили выгодные государственные контракты.

Строительная лихорадка уже изменила облик страны, а миллионы людей переехали в новые дома. После мощного землетрясения на юго-востоке страны растёт недовольство из-за вероятного несоблюдения строительных норм и распространённой практики т.н. "амнистий" для застройщиков.

Среди амбициозных (и резонансных) строек – Стамбульский канал, который по сути превратит мегаполис в остров. Он задумывался для того, чтобы разгрузить Босфор.

Именно представители строительного сектора и рынка недвижимости являются "крупными спонсорами" правящей партии AKP, – заявил в интервью Euronews Тимоти Эш, эксперт по развивающимся рынкам из BlueBay Asset Management. По его словам, Турция переживает экономическое бедствие, в частности, из-за того, что процентные ставки искусственно удерживаются на низком уровне.

Консервативные мусульманки

После десятилетий "радикального" секуляризма турецкие власти постепенно разрешили женщинам носить хиджаб в университетах, государственных учреждениях, полиции и парламенте.

Эрдоган не раз использовал в качестве политического аргумента тот факт, что двум его дочерям в своё время "запрещали носить платок в университете".

При этом либеральные турчанки и феминистки обвиняют правительство в наступлении на права женщин и "репрессиях" против женских политических объединений.

В 2021 году Эрдоган вывел страну из "Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием", что вызвало критику со стороны оппозиции, а также ЕС и США.

Проигравшие

Журналисты

По оценкам наблюдателей, 90% турецких СМИ сегодня так или иначе контролируются правительством.

Президент поощряет приобретение газет и телеканалов близкими к властям предпринимателями, которым предоставляются государственные кредиты.

После неудавшегося переворота 2016 года в Турции усилилась борьба с инакомыслием. По данным турецкой ассоциации P24, в настоящее время в тюрьме находятся около 70 журналистов.

Военные

Современной Турции, основанной Мустафой Кемалем Ататюрком, исполнилось сто лет. Установившийся от Восточной Фракии до Армянского нагорья режим всегда опирался на армию в попытках модернизации страны, а с 1960-го по 1980-й года в Турции произошли три военных переворота.

В последние годы армейцы утратили было влияние на политику, этот процесс ускорился после неудавшейся попытки военных, связанных с проповедником Фетхуллахом Гюленом, взять под контроль ряд стратегически важных объектов в Анкаре, Стамбуле, Конье, Мармарисе, Малатье и Карсе.

После провала путча 2016 года Эрдоган провёл "чистки" в вооружённых силах и гражданских структурах, тысячи человек потеряли работу, многие оказались за решёткой, десятки были приговорены к пожизненному заключению.

Армия не принимала заметного участия в спасательных работах после разрушительного февральского землетрясения, унёсшего жизни 50 000 человек.

Вне категорий

Курды

Светские правительства проводили жёсткую политику по отношению к национальным меньшинствам в Турции. Курды помогли Эрдогану прийти к власти и поддерживали его в первые годы правления.

В то время Эрдоган пытался продвигать культурные и языковые права курдов, а также начал переговоры о прекращении вооружённой борьбы и предоставлении им большей автономии на юго-востоке.

После провала переговоров и вторжения Турции на север Ирака (продолжается с 2015 года), которое Анкара называет "контртеррористической операцией", направленной против курдских формирований, турецкие курды оказались под пристальным вниманием властей.

Десятки курдских лидеров были заключены в тюрьму или отстранены от выборных должностей. Власти угрожают запретить главную прокурдскую партию и третью политическую силу страны HDP (Демократическая партия народов).

Средний класс

В первое десятилетие правления Эрдогана Турция пережила экономический бум, в стране сформировался средний класс. С 2013 года страна не может оправиться от череды кризисов.

По последним данным Всемирного банка, нынешний валовой внутренний продукт Турции упал до уровня первых пяти лет правления Эрдогана.

Официальная инфляция в прошлом году превысила 85%.