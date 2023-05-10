"Милан" против "Интера" в полуфинале Лиги чемпионов

В полуфинале Лиги чемпионов ФК "Милан" сыграет с "Интером": на матч, который станет последней большой игрой на старом стадионе "Сан-Сиро", съехались болельщики со всего мира.

Это игра, которая может изменить ход сезона и, возможно, историю футбола.

В среду вечером "Милан" встречается с "Интером" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Милан исторически поровну делится на болельщиков двух грандов итальянской серии А, но на этот раз соперничество охватило и большую часть остального футбольного мира.

Всю неделю город переполнен болельщиками. Корреспондент euronews Алессио Дель-Анна поговорил с фанатами на улице:

euronews: "Откуда ты?"

Футбольный фанат: "Из Катара"

euronews: "Будешь смотреть матч в среду?"

Футбольный фанат: "Да, конечно, я здесь только ради дерби".

Один из болельщиков: "Я спортивный журналист из Саудовской Аравии, болею за "Интер Милан", надеюсь, что команда выйдет в финал".

Другой болельщик: "Я из Польши, я еду со своими друзьями из Лондона, мы вернемся сюда на игру против "Интера". Думаю, что будет 1:1".

"Игра побила все рекорды продаж в итальянском футболе, выручка за день матча составила более 10 млн. евро, - рассказывает корреспондент Euronews Алессио Дель-Анна. - Сегодня вечером на "Сан-Сиро" будет почти 80 тысяч болельщиков, некоторые из которых заплатили тысячи евро за билет из вторых рук. Многие из тех, кто не смог попасть [на стадион], будут смотреть игру в местных барах."

"Все столики были распроданы за пару часов" - рассказывает владелец миланского бара Mind the Gap Маттео Серафини.

euronews: "Сколько вы ожидаете народу?"

Маттео Серафини: "Около 70 человек внутри. И, возможно, около 100 человек снаружи, на улице".

Полуфинал может стать последним большим событием на стадионе "Сан-Сиро" перед его закрытием и сносом. Здесь состоится церемония прощания с культовым адресом европейского футбола.