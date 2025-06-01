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Французский "Пари Сен-Жермен" в субботу со счетом 5:0 одержала победу над итальянским "Интером" в финале Лиги чемпионов.

Клуб, который был преобразован на деньги катарских спонсоров, покупал и продавал величайших игроков мира в попытке подняться на вершину, наконец-то впервые получил главный приз европейского футбола.

Трофей наконец-то достался Луису Энрике, испанскому тренеру, под руководством которого в "ПСЖ" завершил долгий период трансферов и перетосовок игроков и приступил к формированию боевого состава.

Разгромный счёт

Дезире Дуэ, 19-летний французский нападающий, олицетворяющий новое поколение "красно-синих", был главной звездой этого вечера.

Он и вышедший на замену Сенни Меюлюу стали третьим и четвертым в рейтинге самых юных футболистов, забивших в финале Лиги чемпионов, после Патрика Клюйверта в 1995 году и Карлоса Альберто в 2004-м.

Дуэ забил дважды и организовал ещё один гол за чуть более часа, проведённых на поле, прежде чем был заменён во втором тайме.

"У меня нет слов", - сказал Дуэ. Но я могу сказать: "Спасибо, Париж, мы сделали это".

К дублю Дуэ добавились голы Ашрафа Хакими и Хвича Кварацхелия, и ПСЖ одержал самую крупную победу в финале за всю 70-летнюю историю Лиги чемпионов.

До сих пор ПСЖ не добивался особых успехов на этом престижном турнире. всегда проигрывал. Свой предыдущий финал в 2020 году он проиграл "Баварии".

Это второе поражение "Интера" в финале за три года после проигрыша "Манчестер Сити" в 2023 году.

Ночные беспорядки в Париже

Празднования исторической победы "парижан" сопровождались масштабными беспорядками, особенно во французского столице. В ночь на воскресенье только на Елисейских полях собралось до 3 тысяч человек. Фанаты громили магазины, поджигали транспортные средства, вступали в стычки с полицией по всему городу. По меньшей мере три человека стали жертвами беспорядков. Префект Парижа заявил о том, что погромщики затесались в ряды обычных футбольных фанатов и вели себя, как "банды погромщиков".

Задержаны 426 человек.

Машина с болельщиками врезалась в молодую девушку на скутере. Она погибла.

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В фан-зоне в Даксе на юго-западе Франции был убит 17-летний юноша: его ударили ножом.

По данным властей, в беспорядках этой ночью пострадали 192 человека.

Глава МВД Франции выразил своё возмущение произошедшим, назвав участников беспорядков "варварами" и "головорезами": "Истинные фанаты ПСЖ в восторге от великолепного выступления своей команды. Тем временем варвары вышли на улицы Парижа, чтобы совершать преступления и провоцировать правоохранительные органы. Я попросил силы внутренней безопасности решительно отреагировать на эти злоупотребления. Невыносимо от того факта, что невозможно праздновать, не опасаясь проявления жестокости со стороны меньшинства головорезов, которые ничего не уважают", - написал он в своём микроблоге.