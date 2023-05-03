Доклад: четверть миллиарда жителей Земли испытывали острую нехватку продовольствия в 2022 году

Четверть миллиарда человек испытывали острую нехватку продовольствия в 2022 году и, чтобы выжить, полагаются на международные программы помощи. Таковы тревожные выводы нового доклада, подготовленного специалистами ООН, Евросоюза, а также правительственных и неправительственных организаций.
В Глобальном докладе о продовольственных кризисах говорится, что в 2022 году ситуация ухудшилась, около 258 миллионов человек в 58 странах испытывали острую нехватку продовольствия, люди в нескольких странах находятся на грани голода и смерти.
В документе отмечается, что это результат сочетания нескольких факторов, один из которых вооруженные конфликты, в их числе российское вторжение в Украину.
"Это сочетание проблем и последствий, оказывающих негативное влияние на экономические процессы. Не в последнюю очередь это вызвано и пандемией COVID-19. И, конечно же, климатические проблемы, климатический кризис и всё, что касается аномальных погодных явлений", - говорит директор Управления ФАО по чрезвычайным ситуациям и устойчивости к внешним воздействиямРейн Паулсен.
Война в Украине оказала серьезное влияние на глобальную продовольственную безопасность в 2022 году, подчеркивается в докладе.
Заключенная при посредничестве ООН сделка по экспорту зерна в определенной степени облегчила проблему, но российское вторжение нанесло тяжелый удар по мировым поставкам.
Авторы доклада считают, что правительствам необходимо сосредоточиться на прогнозировании и предотвращении кризисов, а не реагировать уже после их возникновения.
Ключевые факторы возникновения кризисов:
- Экономические потрясения (включая социально-экономические последствия COVID-19 и последствия войны в Украине) стали основной причиной возникновения кризисов в 27 странах с населением 83,9 млн человек.
- Конфликты/отсутствие безопасности были наиболее значительным фактором в 19 странах/территориях и коснулись примерно 117 миллионов человек.
- Экстремальные климатические явления стали основной причиной острой нехватки продовольствия в 12 странах. В частности, продолжительная засуха в странах Африканского Рога, разрушительные наводнения в Пакистане, а также тропические штормы, циклоны и засуха в южной части Африки.