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Республика Беларусь

Доклад: четверть миллиарда жителей Земли испытывали острую нехватку продовольствия в 2022 году

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Глубокий макроэкономический кризис в Шри-Ланке вызвал острый дефицит и резкий рост цен на товары первой необходимости, включая продукты
Глубокий макроэкономический кризис в Шри-Ланке вызвал острый дефицит и резкий рост цен на товары первой необходимости, включая продукты   -  Авторское право  AP
 Михаил Саленков

Четверть миллиарда человек испытывали острую нехватку продовольствия в 2022 году и, чтобы выжить, полагаются на международные программы помощи. Таковы тревожные выводы нового доклада, подготовленного специалистами ООН, Евросоюза, а также правительственных и неправительственных организаций.

В Глобальном докладе о продовольственных кризисах говорится, что в 2022 году ситуация ухудшилась, около 258 миллионов человек в 58 странах испытывали острую нехватку продовольствия, люди в нескольких странах находятся на грани голода и смерти.

В документе отмечается, что это результат сочетания нескольких факторов, один из которых вооруженные конфликты, в их числе российское вторжение в Украину.

AP
Жители Шри-Ланки вынуждены сократить расходы на продукты питания и другие товары первой необходимости из-за экономического кризиса в странеAP

"Это сочетание проблем и последствий, оказывающих негативное влияние на экономические процессы. Не в последнюю очередь это вызвано и пандемией COVID-19. И, конечно же, климатические проблемы, климатический кризис и всё, что касается аномальных погодных явлений", - говорит директор Управления ФАО по чрезвычайным ситуациям и устойчивости к внешним воздействиямРейн Паулсен.

Война в Украине оказала серьезное влияние на глобальную продовольственную безопасность в 2022 году, подчеркивается в докладе.

 Заключенная при посредничестве ООН сделка по экспорту зерна в определенной степени облегчила проблему, но российское вторжение нанесло тяжелый удар по мировым поставкам.

Авторы доклада считают, что правительствам необходимо сосредоточиться на прогнозировании и предотвращении кризисов, а не реагировать уже после их возникновения.

Ключевые факторы возникновения кризисов:

  • Экономические потрясения (включая социально-экономические последствия COVID-19 и последствия войны в Украине) стали основной причиной возникновения кризисов в 27 странах с населением 83,9 млн человек.
  • Конфликты/отсутствие безопасности были наиболее значительным фактором в 19 странах/территориях и коснулись примерно 117 миллионов человек.
  • Экстремальные климатические явления стали основной причиной острой нехватки продовольствия в 12 странах. В частности, продолжительная засуха в странах Африканского Рога, разрушительные наводнения в Пакистане, а также тропические штормы, циклоны и засуха в южной части Африки.

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